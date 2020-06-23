Украина заявила об обязанности России платить аренду за Черноморский флот

По мнению МИД Украины, Россия и после присоединения Крыма в 2014 году должна была выплачивать Киеву арендную плату за использование Севастополя в качестве базы Черноморского флота

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Россия в соответствии со взятыми на себя до 2014 года обязательствами обязана платить Украине по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. Об этом заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар в интервью «Укринформ».

«Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории», — сказал Боднар.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, Боднар подтвердил, что Киев по-прежнему считает, что Москва должна выплачивать по $100 млн в год за использование Крыма для базирования Черноморского флота. «Да, около $100 млн в год, однако с 2014 года никаких выплат не происходит», — отметил он.

Последнее соглашение о размере оплаты пребывания российских кораблей в Севастополе было достигнуто на переговорах Дмитрия Медведева и Виктора Януковича в 2010 году (так называемые харьковские соглашения). Согласно договоренности, страны с 2017 года продлевали на 25 лет соглашение о базировании флота. Арендная плата устанавливалась в размере $100 млн в год. Одновременно Янукович и Медведев договорились о скидке на газ в размере 30%.