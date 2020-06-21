Путин не согласился с фразой о «приобретении» Крыма Россией

Симферополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Россия «не приобретала Крым», решение войти в состав страны было выбором населения полуострова. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не «приобрели» — народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Так президент ответил на вопрос о том, стоило ли «приобретение» Крыма «ссоры такого масштаба» и «потери» Украины.

«Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине», — добавил Путин.