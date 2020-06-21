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Путин не согласился с фразой о «приобретении» Крыма Россией

Симферополь
Симферополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Россия «не приобретала Крым», решение войти в состав страны было выбором населения полуострова. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не «приобрели» — народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Так президент ответил на вопрос о том, стоило ли «приобретение» Крыма «ссоры такого масштаба» и «потери» Украины.

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«Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти на Украине», — добавил Путин.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума. 95% участников голосования высказались за присоединение полуострова к России. Украина, США и страны Евросоюза не признали результаты референдума. В Кремле с тех пор неоднократно заявляли, что для Москвы закрыт вопрос о территориальной принадлежности Крыма.

Теги: Крым, Украина, Владимир Путин
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