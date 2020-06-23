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Бывший министр оценил шансы Украины победить Россию в случае войны

Украина не сможет победить Россию в случае войны, заявил бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире канала «112 Украина».

«Война это не выход, тем более с Россией: никогда мы ее не победим. <...> Я просто математически могу доказать — формулами, даже не эмоциями», — сказал Червоненко.

Он выразил уверенность в том, что Киев и Москва могут прийти к консенсусу взаимовыгодно и без унижений.

МИД Украины пообещал продолжить разрыв договоров с Россией
Политика

Ранее УНИАН сообщил, что госпогранслужба Украины предложила выделить еще около $168,7 млн на проект «Стена» по укреплению государственной границы с Россией, а также продлить сроки ее строительства до 2025 года. На проект уже потрачено $63,7 млн.

Построить «Стену» предложил в 2014 году бывший тогда главой правительства Украины Арсений Яценюк. По этому проекту на российско-украинской границе предусматривалось сооружение траншей, рвов, наблюдательных башен и опорных пунктов.

Теги: Украина, война
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