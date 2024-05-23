Власти Польши усилят охрану аэропорта, через который идут поставки ВСУ
Власти Польши усиливают безопасность аэропорта Жешув-Ясёнка, через который проходят поставки военной помощи Украине. Об этом сообщил глава МВД республики Томаш Семоняк, передает Bloomberg.
Аэропорт расположен менее чем в 100 км от границы с Украиной. Через него проходит до 90% западной военной техники, направляемой ВСУ. Аэропорт также стал основным пунктом остановки иностранных чиновников, посещающих Украину.
«Мы столкнулись с иностранным государством, которое совершает враждебные <...> действия на территории Польши», — сказал Семоняк. Как именно усиливают меры безопасности в аэропорту, он не уточнил.
Министр заявил, что Польша столкнулась с беспрецедентным уровнем иностранного вмешательства после того, как премьер-министр страны Дональд Туск рассказал о задержании 12 человек, подозреваемых в совершении диверсий по заказу российских спецслужб. Речь идет об избиениях, поджогах и попытках поджогов.
В апреле украинские силовики вместе с сотрудниками правоохранительных органов Польши задержали «российского агента», который, как считают в Киеве, содействовал спецслужбам в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Подозреваемый (гражданин Польши), как считает следствие, должен был собирать данные о мерах безопасности в аэропорту Жешув-Ясёнка и передавать их Москве.
В Кремле, комментируя сообщения о покушении на Зеленского, заявили, что «вряд ли можно воспринимать как правдивую информацию, которая идет из СБУ».
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