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Военная операция на Украине ,  
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СБУ заявила о задержании поляка за подготовку покушения на Зеленского

СБУ заявила о задержании поляка, предлагавшего помощь в покушении на Зеленского
Сюжет
Военная операция на Украине
СБУ считает, что задержанный предложил помощь в подготовке покушения на Зеленского, когда тот приедет в Польшу. Он собирался передать данные о мерах безопасности в польском аэропорту Жешув-Ясёнка
Фото: Heiko Becker / dpa / Global Look Press
Фото: Heiko Becker / dpa / Global Look Press

Украинские силовики вместе с сотрудниками правоохранительных органов Польши задержали «российского агента», который, как считают в Киеве, предлагал спецслужбам помощь в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщают Служба безопасности и Офис генпрокурора Украины.

По данным СБУ, подозреваемый — гражданин Польши, который сотрудничал с российской военной разведкой. Мужчина, как считает следствие, должен был собирать данные о мерах безопасности в польском аэропорту Жешув-Ясёнка (Подкарпатское воеводство) и передать их Москве. Это, в свою очередь, помогло бы спланировать возможное покушение на Зеленского во время его пребывания в Польше, полагает служба.

Украина передала эти данные польским коллегам, мужчину удалось задержать. Ему вменяют ст. 3 параграфа 3 УК Польши (сбор или хранения сведений, передача которых может нанести ущерб Польше, в целях передачи иностранной разведке). 18 апреля суд Варшавы арестовал его. Расследование ведет Агентство внутренней безопасности республики.

Полянский заявил, что избавление от Зеленского не входит в планы России
Политика
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский

В прошлом ноябре Зеленский рассказывал, что с начала полномасштабных военных действий пережил не менее пяти покушений. В начале военного конфликта в феврале 2022 года президент говорил, что Россия обозначила его как «цель номер один». Еще до этого, говорилось в книге американского журналиста Криса Уиппла, глава ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Киев, чтобы предупредить Зеленского об угрозе покушений.

Сам президент говорил, что ему рекомендовали покинуть украинскую столицу, но он отказался. С таким предложением выступал в том числе экс-премьер Британии Борис Джонсон. «Должен вам сказать, что Владимир дал ясно понять, что обязан украинскому народу и собирается оставаться там и заботиться о них», — рассказывал он в марте 2022 года.

После начала боевых действий на Украине в 2022 году пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва опровергает сообщения о планах российских властей убить Зеленского. 9 марта этого года первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва не планирует избавляться от Зеленского: «В наши планы это не входит». По словам дипломата, у России «есть задачи поважнее», то есть выполнение целей военной операции.

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СБУ Генпрокуратура Украины покушение Владимир Зеленский Польша
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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