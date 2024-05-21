В Польше девятерых человек заподозрили в диверсиях по заказу России
Власти Польши заподозрили девятерых человек в совершении диверсий по заказу российских спецслужб, заявил в эфире TVN24 премьер-министр страны Дональд Туск.
«Это касается избиений, поджогов и попыток поджога», — сказал Туск (цитата по RMF 24), отметив, что речь идет о наемниках. По его словам, «иногда это люди из криминального мира, это касается граждан Украины, Белоруссии и Польши».
В частности, сообщил премьер, во Вроцлаве на западе Польши пресекли попытку поджечь завод по производству красок; поджог «вне всяких сомнений, был заказан российскими службами», считает Туск.
Политик оценил ситуацию как очень серьезную и заявил, что подобные диверсии фиксируют в Литве, Латвии и Швеции. Туск напомнил о пожаре на складе магазина IKEA в Вильнюсе. ЧП произошло в ночь на 9 мая, сгорели товары, литовская полиция проверяет в том числе версию поджога, передавало издание LRT.
Президент Анджей Дуда заявил 14 мая, что за последние дни в стране произошли пять или шесть серьезных пожаров в разных местах Польши. По словам польского лидера, трудно не заподозрить, «что это могут быть поджоги, а по сути — это попытка дестабилизировать ситуацию» в стране. Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севьера в свою очередьпредположил, что к происходящему могут иметь отношение иностранные спецслужбы.
Поошлой весной польские власти заподозрили российские спецслужбы в кибератаках на дипведомства ЕС в странах Евросоюза и НАТО, а также в Африке. Москва ранее не раз отвергала причастность к хакерским атакам на зарубежные организации, Кремль называл подобные предположения «абсурдными и голословными».
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования