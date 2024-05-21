Туск: в Польше арестованы 9 человек по подозрению в диверсиях по заказу России

В Польше девятерых человек заподозрили в диверсиях по заказу России

В разных частях Польши в последние дни произошла серия серьезных пожаров, подобные случаи фиксировали в Литве, Латвии и Швеции. Дональд Туск считает, что поджоги совершили наемники по заказу российских спецслужб

Дональд Туск (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Власти Польши заподозрили девятерых человек в совершении диверсий по заказу российских спецслужб, заявил в эфире TVN24 премьер-министр страны Дональд Туск.

«Это касается избиений, поджогов и попыток поджога», — сказал Туск (цитата по RMF 24), отметив, что речь идет о наемниках. По его словам, «иногда это люди из криминального мира, это касается граждан Украины, Белоруссии и Польши».

В частности, сообщил премьер, во Вроцлаве на западе Польши пресекли попытку поджечь завод по производству красок; поджог «вне всяких сомнений, был заказан российскими службами», считает Туск.

Политик оценил ситуацию как очень серьезную и заявил, что подобные диверсии фиксируют в Литве, Латвии и Швеции. Туск напомнил о пожаре на складе магазина IKEA в Вильнюсе. ЧП произошло в ночь на 9 мая, сгорели товары, литовская полиция проверяет в том числе версию поджога, передавало издание LRT.

Президент Анджей Дуда заявил 14 мая, что за последние дни в стране произошли пять или шесть серьезных пожаров в разных местах Польши. По словам польского лидера, трудно не заподозрить, «что это могут быть поджоги, а по сути — это попытка дестабилизировать ситуацию» в стране. Глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севьера в свою очередьпредположил, что к происходящему могут иметь отношение иностранные спецслужбы.

Поошлой весной польские власти заподозрили российские спецслужбы в кибератаках на дипведомства ЕС в странах Евросоюза и НАТО, а также в Африке. Москва ранее не раз отвергала причастность к хакерским атакам на зарубежные организации, Кремль называл подобные предположения «абсурдными и голословными».