Глава Крыма Аксенов рассказал о четырех покушениях на его жизнь
Злоумышленники четырежды за последний год покушались на жизнь главы Республики Крым Сергея Аксенова. Об этом он сам Аксенов заявил в эфире телеканала «Крым-24».
«На меня только за последний год было четыре покушения раскрыто, все попытки раскрыты. Все [покушавшиеся] были задержаны», — сказал он.
В конце прошлого года ФСБ вместе со Следственным комитетом раскрыло сеть агентов украинских спецслужб, которые готовили теракты на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры в Крыму, а также покушения на Аксенова, спикера парламента Крыма Владимира Константинова, мэра Ялты Янину Павленко и других.
Попытки покушения на Аксенова были предприняты в 2023 году, отмечает служба. С начала года ведомство дважды отчитывалось о срыве покушения на Аксенова и других высокопоставленных чиновников: в мае и июле.
Аксенов в апреле также сообщал о задержании всех диверсионных групп, выявленных в Крыму с 2014 года, которые совершали диверсии и подрывы.
ФСБ неоднократно отчитывалась о предотвращении диверсий в Крыму. Так, 16 мая предотвращен теракт на железной дороге, который пытались совершить мужчина 1999 года рождения и его сожительница 2000 года рождения по наводке разведки Украины.
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