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Политика ,  
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Глава Крыма Аксенов рассказал о четырех покушениях на его жизнь

Глава Крыма пережил не менее четырех покушений на его жизнь только за последний год. Все, кто пытался причинить ему вред, задержаны, заявил он
Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

Злоумышленники четырежды за последний год покушались на жизнь главы Республики Крым Сергея Аксенова. Об этом он сам Аксенов заявил в эфире телеканала «Крым-24».

«На меня только за последний год было четыре покушения раскрыто, все попытки раскрыты. Все [покушавшиеся] были задержаны», — сказал он.

Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Крыму
Политика
Фото:РИА Новости

В конце прошлого года ФСБ вместе со Следственным комитетом раскрыло сеть агентов украинских спецслужб, которые готовили теракты на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры в Крыму, а также покушения на Аксенова, спикера парламента Крыма Владимира Константинова, мэра Ялты Янину Павленко и других.

Попытки покушения на Аксенова были предприняты в 2023 году, отмечает служба. С начала года ведомство дважды отчитывалось о срыве покушения на Аксенова и других высокопоставленных чиновников: в мае и июле.

Аксенов в апреле также сообщал о задержании всех диверсионных групп, выявленных в Крыму с 2014 года, которые совершали диверсии и подрывы.

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железной дороге в Крыму
Политика
Фото:Дмитрий Макеев / РИА Новости

ФСБ неоднократно отчитывалась о предотвращении диверсий в Крыму. Так, 16 мая предотвращен теракт на железной дороге, который пытались совершить мужчина 1999 года рождения и его сожительница 2000 года рождения по наводке разведки Украины.

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Мария Гусарова
Сергей Аксенов Крым покушение на убийство
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