Аксенов: в Крыму задержали все выявленные за 10 лет диверсионные группы

Аксенов заявил о задержании в Крыму всех диверсионных групп

Владимир Путин и Сергей Аксенов во время встречи (Фото: kremlin.ru)

Все диверсионные группы, выявленные в Крыму с 2014 года, были задержаны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов во время общения с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи.

«Задержаны все без исключения диверсионные группы за эти годы, которые совершили диверсии, подрывы здесь. <...> Стараемся работать на предупреждение», — сказал он, поблагодарив сотрудников ФСБ, МВД, прокуратуры и Росгвардии.

ФСБ неоднократно отчитывалась о предотвращении диверсий в Крыму. В частности, в сентябре 2023 года сотрудники спецслужбы задержали жителя Севастополя, который готовил теракт на объекте железнодорожного транспорта. В ведомстве утверждали, что он действовал по заданию украинских спецслужб для нарушения военных перевозок.

В середине января 2024 года жителя Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы за подготовку диверсии. В прокуратуре сообщили, что он планировал взрыв на объекте жизнеобеспечения по заданию Главного управления разведки (ГУР) Украины.