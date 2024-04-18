 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Аксенов заявил о задержании в Крыму всех диверсионных групп

Аксенов: в Крыму задержали все выявленные за 10 лет диверсионные группы
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин и Сергей Аксенов во время встречи
Владимир Путин и Сергей Аксенов во время встречи (Фото: kremlin.ru)

Все диверсионные группы, выявленные в Крыму с 2014 года, были задержаны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов во время общения с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи.

«Задержаны все без исключения диверсионные группы за эти годы, которые совершили диверсии, подрывы здесь. <...> Стараемся работать на предупреждение», — сказал он, поблагодарив сотрудников ФСБ, МВД, прокуратуры и Росгвардии.

ФСБ неоднократно отчитывалась о предотвращении диверсий в Крыму. В частности, в сентябре 2023 года сотрудники спецслужбы задержали жителя Севастополя, который готовил теракт на объекте железнодорожного транспорта. В ведомстве утверждали, что он действовал по заданию украинских спецслужб для нарушения военных перевозок.

Последствия диверсии на складе боеприпасов в Крыму. Фоторепортаж
Фотогалерея 

В середине января 2024 года жителя Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы за подготовку диверсии. В прокуратуре сообщили, что он планировал взрыв на объекте жизнеобеспечения по заданию Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Сергей Аксенов Крым Владимир Путин диверсии диверсанты
Сергей Аксенов фото

Сергей Аксенов

глава Республики Крым
26 ноября 1972 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железной дороге в Крыму
Политика
Жителя Крыма приговорили к 12 годам за подготовку диверсии
Политика
На севере Крыма ввели режим ЧС после диверсии на складе боеприпасов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 100,53 (+0,25) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 94,09 (-0,23) Инвестиции, 16:37
Канье Уэст стал подозреваемым в деле об избиении Общество, 20:00
ПСБ спрогнозировал рекордные дивиденды на ₽3,8 трлн в апреле-июле Инвестиции, 19:54
В Кении разбился вертолет с командующим Силами обороны страны Общество, 19:46
Путин спросил у губернатора Чибиса о его состоянии после нападения Политика, 19:35
Аксенов заявил о задержании в Крыму всех диверсионных групп Политика, 19:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:26
Биткоин вырос до $64 тыс. накануне халвинга Крипто, 19:24
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
«Металлург» забил в концовке и выиграл первый матч финала Кубка Гагарина Спорт, 19:18
СБУ заявила о задержании поляка за подготовку покушения на Зеленского Политика, 19:11
Экспорт швейцарских часов упал из-за обвала спроса в Китае Бизнес, 19:05
Пловчиха Юлия Ефимова назвала необходимым ехать на Олимпиаду в Париж Спорт, 19:03
МТС Банк запланировал привлечь ₽10-12 млрд в ходе IPO на Мосбирже Инвестиции, 18:59
Посольство ФРГ ответило на слова Захаровой о церемонии в память узников Политика, 18:56
Губернатор Ростовской области подвел итоги 2023 года в экономике региона Отрасли, 18:43