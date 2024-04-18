Аксенов заявил о задержании в Крыму всех диверсионных групп
Все диверсионные группы, выявленные в Крыму с 2014 года, были задержаны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов во время общения с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи.
«Задержаны все без исключения диверсионные группы за эти годы, которые совершили диверсии, подрывы здесь. <...> Стараемся работать на предупреждение», — сказал он, поблагодарив сотрудников ФСБ, МВД, прокуратуры и Росгвардии.
ФСБ неоднократно отчитывалась о предотвращении диверсий в Крыму. В частности, в сентябре 2023 года сотрудники спецслужбы задержали жителя Севастополя, который готовил теракт на объекте железнодорожного транспорта. В ведомстве утверждали, что он действовал по заданию украинских спецслужб для нарушения военных перевозок.
В середине января 2024 года жителя Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы за подготовку диверсии. В прокуратуре сообщили, что он планировал взрыв на объекте жизнеобеспечения по заданию Главного управления разведки (ГУР) Украины.
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