ФСБ сообщила о предотвращении теракта на железной дороге в Крыму

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Крыму предотвращен теракт на железной дороге, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ).

По версии ФСБ, мужчина 1999 года рождения в октябре 2023-го был завербован украинской разведкой и должен был подорвать железнодорожное полотно в Ленинской районе Крыма.

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