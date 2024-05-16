Аксенов поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Крыму

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Сотрудники ФСБ проявили профессионализм и бдительность, предотвратив теракт в Крыму, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

«Благодарю сотрудников ФСБ за профессионализм и бдительность, за надежную защиту нашей республики», — написал он в телеграм-канале.

О предотвращении теракта служба сообщила утром 16 мая. По версии ФСБ, мужчину и женщину в феврале 2023 года завербовал через мессенджер сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины.

Задержанные достали взрывное устройство из схрона в Севастополе и попытались заложить его под железнодорожное полотно возле села Октябрьское в Крыму.

Против них завели дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса (приготовление к совершению теракта) и ч. З ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств). Они сотрудничают со следствием, добавили в ФСБ.