Китай ответил Британии на обвинения в поставках России оружия

Британия и Китай обменялись обвинениями по поводу Украины. Лондон заявил о поставках Москве китайского летального вооружения, Пекин в ответ назвал Британию виновницей срыва переговорного процесса и попросил не очернять его

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Конфликт России и Украины продолжается из-за позиции Великобритании, заявил представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь на брифинге, сославшись на «имеющуюся информацию».

Ван рассказал о наличии сведений, что Москва и Киев два года назад были близки к прекращению боев, но «из-за препятствий со стороны Великобритании и других сторон конфликт продолжается по сей день». По его словам, «очернение Китая не изменит неэффективной позиции Лондона по украинскому вопросу и не решит острых проблем, с которыми Великобритания сталкивается внутри страны» (цитаты по ТАСС).

Заявления китайского МИДа прозвучали вскоре после обвинений британского министра обороны Гранта Шэппса в адрес Пекина. Он сказал о наличии у разведок Британии и США информации, что Китай отправляет России «летальную помощь» для конфликта с Украиной.

Прошлой весной в слитых документах американской разведки нашли данные результатов прослушки, свидетельствующие о планах Китая поставлять оружие России, писала The Washington Post.

Сейчас в Белом доме не стали подтверждать заявление Минобороны Британии. Китай может «напрямую предоставить оружие — летальную помощь — России», это вызывало беспокойство ранее, но пока США этого не наблюдали, сказал на брифинге советник президента Джейк Салливан. Вместо этого Пекин помогает Москве, «не предоставляя оружие напрямую, но давая ресурсы для российской оборонно-промышленной базы», пояснил Салливан.

«КНР не может претендовать на полную нейтральность в этом случае, [и] они фактически выбирают чью-то сторону», — подчеркивала посол США в НАТО Джулианна Смит.

Украина и Россия приступили к переговорам весной 2022 года, почти сразу после начала полномасштабных боев. В результате стороны разработали и предварительно подписали проект договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Однако позднее диалог остановился. Глава украинской делегации Давид Арахамия рассказывал, что Киев вышел из переговоров в том числе по совету на тот момент британского премьер-министра Бориса Джонсона. Джонсон подчеркивал, что заявления о его причастности к срыву переговоров «не что иное, как полная чушь и российская пропаганда», Арахамия также подтвердил, что его слова неверно поняли. Канцлер Германии Олаф Шольц также называл заявления о достижении Москвой и Киевом мирного соглашения «ерундой» и говорил, что переговоры прервались потому, что Россия передислоцировала войска и начала наступление на востоке, а также из-за событий в Буче в Киевской области. В начале апреля 2022 года, после отхода оттуда российских войск, западные СМИ опубликовали фотографии, на которых, как утверждалось, были тела мирных жителей. Москва назвала это провокацией и обещала провести собственное расследование.

«Китай не является производителем [вооружений] или стороной, участвующей в конфликте на Украине. Мы играем конструктивную роль в содействии политическому урегулированию. Китай не поставляет оружие ни одной из сторон», — настаивают в китайском МИДе.

«Я не думаю, что я могу более красочно ответить по этой теме, чем это уже сделали китайские представители. Они уже ответили на эти вопросы, они решительно опровергли. Здесь нечего добавить», — комментировал представитель российского президента Дмитрий Песков.