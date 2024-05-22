Зеленский в Нормандии попросит участия НАТО в защите неба Украины

Зеленский планирует поехать на мероприятия в честь 80-й годовщины высадки в Нормандии и попросить Запад о военной поддержке и конфискации российских активов. Россия осуждает помощь Запада Украине

Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить мероприятия во Франции в честь 80-й годовщины высадки союзный войск в Нормандии, он намерен во время визита «попросить НАТО сбивать российские ракеты», как сделали США и Британия во время атаки Ирана на Израиль, сообщили источники Politico, знакомые с планами главы государства.

Украинский президент также попросит Запад увеличить военную помощь и конфисковать российские активы для нужд Киева.

Зеленский также посетит Италию, где пройдет встреча министров финансов G7. Как отмечает издание, там он планирует «убедить сомневающихся» в правомерности конфискации российских активов.

При этом ранее Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию 17-18 мая из-за ситуации в Харьковской области. Его пресс-секретарь Сергей Никифоров тогда сказал, что все запланированные на «ближайшие дни» международные мероприятия украинский президент поручил перенести.

Российские власти осуждают военную помощь западных стран Украине. При конфискации российских активов в Москве пообещали ответные меры.

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