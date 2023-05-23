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Гладков опроверг данные о новых украинских диверсантах

Губернатор Гладков опроверг данные о новых украинских диверсантах в Белгородской области
В Борисовском районе, который граничит с подвергнувшимся накануне атаке диверсантов Грайворонским, обстреляли три населенных пункта. Данные о заходе диверсионной группы в район губернатор не подтвердил
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Информация о заходе новой диверсионной группы в Белгородской области не соответствует действительности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В приграничном Борисовском районе области со стороны ВСУ были обстреляны три населенных пункта (село Богун-Городок, хутор Лозовая Рудка и село Цаповка), пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор.

«Никакого захода не было. ФСБ, МЧС и Министерство обороны не подтверждают эту информацию», — написал он в Telegram.

Ранее источник SHOT сообщил, что произошла попытка прорыва диверсантов в районе Богун-Городка, ее пресекли российские пограничники. Диверсионно-разведывательная группа отступила.

Накануне в соседний Грайворонский район Белгородской области проникла группа диверсантов. В регионе был введен режим контртеррористической операции. На следующее утро борьба с диверсантами продолжилась, сообщал Гладков. По его словам, в результате атаки ранены 12 мирных жителей. Власти «фактически отселили» жителей девяти населенных пунктов из-за нападения. Около 14:00 23 мая Минобороны сообщило, что диверсанты разгромлены, а их остатки отброшены на территорию Украины.



СК завел уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте. ТАСС назвал одним из диверсантов националиста Алексея Левкина, он объявлен в розыск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что целью диверсии было отвлечь «внимание от бахмутского направления» и преуменьшить эффект от потери Артемовска. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не имеет «непосредственного отношения» к атаке.

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Теги
Андрей Гатинский, Юлия Волкова Юлия Волкова
Белгородская область Вячеслав Гладков диверсанты Украина
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