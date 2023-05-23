ЕСПЧ обязал Румынию признать и легализовать однополые браки

Европейский суд по правам человека обязал Румынию принять закон, признающий однополые браки. Суд пришел к выводу, что действующие в стране законы нарушают Европейскую конвенцию о защите права на частную жизнь

Здание ЕСПЧ в Страсбурге, Франция (Фото: Guenter Fischer / Global Look Press)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Румынию принять закон, который будет защищать права однополых пар, следует из сообщения, опубликованного на сайте суда. Суд пришел к выводу, что действующие в стране законы нарушают ст. 8 Европейской конвенции по правам человека (.pdf), которая предусматривает право на уважение частной и семейной жизни.

«Румыния обязана обеспечить адекватное признание и защиту однополых отношений, хотя у нее было право на то, чтобы определить форму, в которой эта защита будет предоставляться. Ни один из аргументов правительства относительно однополых браков не может перевесить заинтересованность заявителей в признании их союзов», — говорится в сообщении ЕСПЧ.

В ЕСПЧ обратилась группа заявителей, которые жаловались на то, что их права на защиту частной жизни ущемляются, так как в Румынии не признаются однополые браки, следует из решения суда. Все заявители проживают на территории страны и обращались в местные загсы с просьбой зарегистрировать их отношения, однако эти запросы были отклонены.

В Румынии действует прямой законодательный запрет на признание однополых браков, установленный Гражданским кодексом страны (ст. 271 и 277). Браком в соответствии с этими статьями признается только союз мужчины и женщины, прочие союзы запрещены. Это, следует из жалобы в суд, наносило заявителям прямой вред, вызывая предубеждение к ним, а также поставило их в невыгодное положение по сравнению с разнополыми парами в том, что касается юридических вопросов (доступа в медицинские учреждения, использования супружеских страховок, получения кредитов, наследования имущества и др.).

Позиция правительства Румынии заключалась в том, что заявители не исчерпали права на юридическую защиту на уровне местного законодательства и не защищали свои права в суде. ЕСПЧ, в свою очередь, указал, что в местных законах нет механизмов, способных такую защиту обеспечить, и счел положения действующего законодательства дискриминационными. Кроме того, ЕСПЧ заявил, что негативное отношение гетеросексуального большинства не может преобладать над интересами заявителей в признании их отношений и что признание однополых союзов не повлияет на институт брака в Румынии, поскольку не ущемляет права гетеросексуальных пар на брак.

До 1996 года Уголовный кодекс Румынии предусматривал за гомосексуальные отношения наказание в виде лишения свободы на срок от одного до пяти лет. В 2018 году в стране провели референдум о внесении в Конституцию страны поправки о том, что брак является союзом мужчины и женщины вместо союза «между супругами». Референдум провалился из-за низкой явки (в референдуме принял участие только 21% граждан страны, имеющих право голоса, для принятия поправки минимальный порог составлял 30% явки).

Инициативы, которые предлагали бы установить в Румынии иные формы признания однополых отношений, например в форме партнерства, несколько раз предлагали принять депутаты румынского парламента. Однако ни одна из инициатив не была поддержана.

В 2021 году ЕСПЧ признал нарушением восьмой статьи Европейской конвенции о правах человека запрет на однополые браки в России. Кремль, комментируя решение ЕСПЧ, напомнил, что такие браки запрещены российской Конституцией с июля 2020 года. В декабре 2022 года президент России Владимир Путин также принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

В апреле 2023 года Роскомнадзор определил критерии ЛГБТ-пропаганды. Согласно документу, к таковым относится информация, которая «убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, вызывает к ним интерес и обосновывает их преимущество над традиционными», а также создает «искаженное представление о социальной равноценности» традиционных и нетрадиционных отношений. Документ вступит в силу с 1 сентября.