Шольц заявил о «стремлении к лучшему миру» по итогам саммита G7

Шольц заявил, что не только странам G7 есть что сказать, и подчеркнул важность сотрудничества с государствами Азии, Африки и Америки

Канцлер Олаф Шольц заявил, что принятые на саммите G7 в Японии решения — это «очень хорошее, четкое стремление к лучшему миру». Его слова приводит Tagesschau.

Он заверил, что это стремление «будет поддержано экономически сильными демократии» из «Большой семерки». При этом Шольц заявил, что эти страны не единственные, которым «есть что сказать». Он подчеркнул важность сотрудничества с «демократиями в Азии, Африке и Америке». «Мы можем утверждать, что говорим наравне с важными странами будущего мира, в которых также гораздо больше жителей, чем во многих странах G7», — добавил он.

Шольц отдельно высказался о Китае, «экономический успех которого никто не считает отрицательным». Однако все страны должны придерживаться принципа что никакие границы не изменяются силой, подчеркнул он.

Говоря об Украине, канцлер заявил, что в Германии нет истребителей F-16, которые просит поставить Киев, и он не может сказать, будут ли другие страны передавать эти самолеты. По его мнению, поставка истребителей — это не главный вопрос, важнее «глобальная поддержка». «Мы пригласили сюда многие страны, с которыми хотим поговорить конкретно — и не только об этом, но и о наших общих перспективах дальнейшего развития мира», — сказал он.

Саммит G7 проходил с 19 по 21 мая в Хиросиме. В «Большую семерку» входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. Также на мероприятие пригласили лидеров Индии, Бразилии, Южной Кореи, Австралии, Вьетнама, Индонезии, Островов Кука и Коморских островов.

На саммит приехал президент Украины Владимир Зеленский. Впервые после начала российской военной операции он встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Также Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом и премьером Японии Фумио Кисидой.

Французский президент Эмманюэль Макрон говорил, что присутствие президента Зеленского на саммите может «изменить правила игры» для Украины. «Это уникальная возможность для Владимира Зеленского обсудить [вопросы] со своими союзниками по G7, а также выступить в защиту Украины против российского вторжения с лидерами стран Юга, приглашенными на саммит», — пояснял он.