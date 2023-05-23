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«Коммерсант» сообщил о возбуждении дела о теракте после атаки диверсантов

«Коммерсант»: после атаки диверсантов в Белгородчине СК завел дело о теракте
СК возбудил уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих, покушении на убийство, а также об умышленном уничтожении или повреждении имущества, пишет газета

Следственный комитет России после нападения диверсантов в Белгородской области возбудил уголовное дело по нескольким статьям, пишет газета «Коммерсантъ».

Речь идет о статьях о теракте (ст. 205 УК), посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов или военнослужащих (ст. 317), покушении на убийство (ст. 30, 105), а также об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 167).

22 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Грайворонского городского округа и проникновении «диверсионно-разведывательной группы ВСУ». «Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — сказал он. В регионе ввели режим контртеррористической операции.

В результате атаки диверсантов восемь человек получили ранения, а также были повреждены жилые дома, здания детского сада и райадминистрации.

В Кремле назвали целью диверсионной операции попытку Киева отвлечь внимание от потери Артемовска (Бахмута), о взятии которого Минобороны сообщило в ночь на 21 мая. Советник офиса украинского президента Михаил Подоляк в сообщении в «Твиттере» отверг причастность Киева к нападению. В украинской версии твита он уточнил, что Киев не имеет «непосредственного отношения» к атаке.

МВД объявило в розыск националиста Алексея Левкина — предполагаемого участника украинской диверсионной группы, проникшей в Белгородскую область. Ведомство не уточнило статью УК, по которой его разыскивают. О том, что Левкин — участник диверсионной группы, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Кроме того, член комиссии Совета при президенте России по межнациональным отношениям Александр Дюков опознал его на видео «Русского добровольческого корпуса» (РДК; часть «Интернационального легиона», который входит в состав территориальной обороны Вооруженных сил Украины). На видеозаписи запечатлены двое людей в военной форме, которые, как утверждается, находятся в области. В одном из них Дюков узнал Левкина, вторым, предположительно, является Кирилл Канахин. Последнего МВД объявило в розыск еще весной. ФСБ, по данным «Коммерсанта», опознала его как участника диверсионной группы, напавшей на Брянскую область в начале марта. РДК тогда взял на себя ответственность за атаку.

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Теги
Елена Чернышова
Белгородская область диверсанты Следственный комитет уголовное дело теракт
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