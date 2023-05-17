Лавров: Россия пока не получила предложения от ЮАР и стран Африки по миру на Украине

Лавров заявил, что Россия не получила от ЮАР идей по миру на Украине

Москва готова рассмотреть предложения по урегулированию от ЮАР, но пока не получала ничего «на бумаге», заявил Лавров. В этой стране ранее анонсировали отправку миссий в Россию и на Украину

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Россия пока не видела сформулированные в бумажном виде предложения ЮАР и других африканских стран по мирному урегулированию на Украине. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

По словам министра, Россия готова рассматривать предложения по разрешению кризиса на Украине от африканских и латиноамериканских стран.

«Но пока в отличие от наших китайских соседей ни от бразильцев, ни от африканцев мы ничего на бумаге не видели», — сказал Лавров.

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились принять миссию стран Африки по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом накануне заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, поговорив по телефону с украинским и российским президентом.

По словам Рамафосы, эта миссия «обсуждалась многие месяцы», она «важна для Африки» и «ради большого дела». «Я поговорил с лидерами стран [Украины и России], которых я упомянул, и мы решили запустить этот процесс», — добавил он.

Кроме ЮАР в разработке инициативы участвовали также президенты Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта. Об идее проинформированы генсек ООН Антониу Гутерриш и офис Африканского союза.

В США идею ЮАР поддержали, заявив, что выступят за любое решение, которое будет считаться «заслуживающим доверия, подлежащим исполнению и устойчивым». Первая миссия из Африки запланирована на ближайшие недели, говорил министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.