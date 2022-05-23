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Лукашенко предложил генсеку ООН создать правила «нового мирового порядка»

Лукашенко заявил о «моменте истины» для ООН и предложил организации возглавить процесс создания правил «нового мирового порядка», которые бы давали гарантии всем странам мира. Он предостерег Гутерриша от «абсентизма и воздержания»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Markus Schreiber / AP)

Пренебрежение и и неуважение к интересам партнеров нанесло ущерб доверию между странами и многосторонним институтам, предположив, что эта ситуация может стать «моментом истины для ООН» спустя почти 80 лет с момента формирования. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко написал генсеку ООН Антониу Гутерришу, текст опубликовало госагентство «БелТА».

«Настало время даже не для «Хельсинки-2», но для действительно глобального и определяющего процесса с вовлечением всех ведущих международных игроков в духе Сан-Франциско», — считает Лукашенко.

Он уточнил, что результатом этого процесса должны стать «ясные и прозрачные договоренности», регулирующие правила «нового мирового порядка», в их рамках всем членам мирового сообщества будут даны гарантии безопасности на обозримое будущее.

Конференция в Сан-Франциско проходила в апреле-июне 1945 года, делегаты 50 стран на ней согласовали Устав ООН и Статут Международного суда.

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Александр Лукашенко

Генсек ООН, продолжил белорусский президент, может занять «уникальную беспристрастную» позицию в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине. «Одновременно мы ждем от Вас содержательных контактов со всеми вовлеченными в конфликт сторонами», — написал Лукашенко.

Фразой «в мире все прекрасно понимают» он выразил уверенность, что «руками украинских солдат» против российских сил на Украине ведут борьбу силы, которые претендуют на «единоличное лидерство». Стоит приложить усилия, чтобы не позволить конфликту на Украине.

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Белорусский президент фразой «в мире все прекрасно понимают» выразил уверенность, что «руками украинских солдат» против российских сил на Украине ведут борьбу силы, которые претендуют на «единоличное лидерство». Стоит приложить усилия, чтобы не позволить конфликту на Украине стать затяжным, считает он, для этого, по его мнению, необходимо учитывать интересы и озабоченности в сфере безопасности всех заинтересованных сторон — «мировых и региональных игроков».

«Такой результат недостижим при абсентеизме или воздержании!», — предупредил Лукашенко.

Он заверил, что Белоруссия — «не агрессор, как нас пытаются представить некоторые государства», однако добавил, что «но мы и не предатели».

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Фото:Horst Galuschka / dpa

В начале мая Лукашенко сообщил, что действия России на Украине «многому научили» Минск. «Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии», — пояснил президент Белоруссии. Он пояснил, что только при наличии современного вооружения армия может эффективно решать поставленные задачи.
 

Материал дополняется.

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