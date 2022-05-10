Лукашенко заявил об извлеченных из спецоперации России на Украине уроках
События на Украине показали, что только армия, владеющая современным вооружением, способна эффективно решить поставленные задачи. Об этом заявил президент Белоруссии Александо Лукашенко на совещании по гособоронзаказу республики, передает БелТА.
«Скажу откровенно, что тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила», — заявил он.
Лукашенко уточнил, что на сегодняшний день у Белоруссии серьезный задел оборонно-промышленного комплекса и в вопросах вооружения Минск рассчитывает на отечественное оружие. «Активно ведется работа по созданию роботизированных средств огневого поражения, ударных беспилотных комплексов, противотанковых управляемых ракет», — добавил глава государства.
Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она идет по графику и ее цели, включая защиту населения Донбасса, демилитаризацию и «денацификацию» Украины, будут выполнены.
С начала конфликта Лукашенко отвергал намерение Белоруссии участвовать в российской спецоперации. 1 марта он заявил, что Москва никогда не ставила перед белорусской стороной вопрос об участии в боевых действиях. Он также утверждал, что за несколько часов до операции Вооруженные силы Украины готовились атаковать российские войска, которые находились в Белоруссии. По его словам, Россия нанесла по украинским позициям упреждающий удар, «чтобы предотвратить свои потери и воздействие на Беларусь».
5 мая Лукашенко назвал российскую операцию на Украине «затянувшейся». «Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Я еще раз это подчеркиваю: я это ощущаю так, что операция эта затянулась», — сказал он в интервью Associated Press.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявление белорусского лидера подчеркнул, что «операция идет по плану».