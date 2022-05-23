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ООН заявила о росте числа беженцев в мире до 100 млн впервые в истории

К концу 2021 года число насильственно перемещенных лиц по всему миру достигло 90 млн, во время конфликта на Украине вынуждены были уехать 14 млн человек, из-за чего число беженцев достигло рекордных цифр
Фото: Horst Galuschka / dpa
Фото: Horst Galuschka / dpa

Впервые в мировой истории число беженцев достигло 100 млн человек, причина этого — военные конфликты на Украине и в других странах, говорится в сообщении Управления Верховного комиссара Организации объединенных наций по делам беженцев (УВКБ ООН).

«Сто миллионов — это суровая цифра, отрезвляющая и тревожная в равной мере. Это рекорд, который никогда не должен был быть установлен», — заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По его мнению, эта ситуация служит «тревожным сигналом для разрешения и предотвращения разрушительных конфликтов, прекращения преследований и устранения основных причин, которые заставляют невинных людей покидать свои дома».

К концу 2021 года, указывает УВКБ ООН, число насильственно перемещенных лиц по всему миру достигло 90 млн человек в связи с конфликтами в Эфиопии, Буркина-Фасо, Мьянме, Нигерии, Афганистане и Конго. В 2022-м к ним прибавился конфликт на Украине, который привел к волне миграции как из страны (по данным УВКБ, это 6 млн человек), так и внутри нее (8 млн).

Из более чем 100 млн беженцев по всему миру 53 млн человек были вынуждены поменять местожительство внутри границ территории, где идет конфликт, уточняет управление.

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По данным ООН на 20 мая, число украинцев, покинувших страну с момента начала спецоперации, составляет 6 млн 444 тыс. человек. Большая часть из них выехала в Польшу — 3 млн 463 тыс. В Румынию направились 943 тыс. человек, в Россию — 887 тыс., в Венгрию — 633 тыс., в Молдавию — 468 тыс., в Словакию — 435 тыс., в Белоруссию — 27 тыс.

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17 мая заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач сообщил, что Варшава добивается от Европейской комиссии выделения дополнительных средств на поддержку украинских беженцев, а также поляков, которые приняли у себя украинцев. Каков размер необходимой помощи, Пшидач не уточнил.

Российское правительство в середине апреля выделило регионам 439 млн руб. из резервного фонда в качестве возмещения расходов в связи с размещением и питанием эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Лидерами среди регионов по объему выделенных средств стали Ростовская (110 млн руб.), Воронежская (около 100 млн руб.) и Курская (около 50 млн руб.) области.

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Лилия Пашкова
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