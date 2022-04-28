Google оштрафовали на 3 млн руб. из-за клипа Моргенштерна

Суд выписал штраф из-за того, что на YouTube не был удален клип Моргенштерна «Розовое вино», в котором Роскомнадзор усмотрел информацию о способах изготовления наркотиков

Моргенштерн (в центре) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Московский Таганский суд оштрафовал Google на 3 млн руб., сообщили РБК в пресс-службе суда. «РИА Новости» уточняет, что штраф выписан из-за того, что на YouTube не был удален клип рэпера Моргенштерна «Розовое вино».

Google признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 13.41 КоАП (нарушение порядка ограничения доступа к информации).

Как пишет агентство, Роскомнадзор посчитал, что в клипе «Розовое вино» присутствует информация о способах изготовления и использования наркотиков.

РБК направил запрос в пресс-службу Google, а также обратился за комментарием к официальному представителю Моргенштерна и его адвокату Сергею Жорину.

У властей уже ранее возникали претензии к клипам Моргенштерна. В марте 2021 года экс-депутат Госдумы и член Общественной палаты Дмитрий Носов попросил проверить текст песни «Розовое вино 2», так как, по его мнению, она пропагандирует наркотики и порнографию среди детей. В апреле против рэпера завели административное дело по статье о пропаганде наркотиков.

В отношении песни, а также клипа Family была назначены экспертизы. Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин утверждал, что две из них установили наличие пропаганды наркотиков, две — отсутствие.

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В итоге в начале июня исполнителя оштрафовали на 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков.

Неделю назад Google уже получила штраф за неудаление информации в общей сложности на 11 млн руб. Один штраф связан с распространением на YouTube видео «Правого сектора» (признан экстремистской организацией и запрещен в России) с призывами к совершению терактов и диверсий на территории России и других экстремистских группировок. Второй — за распространение на YouTube недостоверных данных о спецоперации России на Украине.