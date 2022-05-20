Моргенштерна вновь оштрафовали на 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков

Суд усмотрел в клипах рэпера «множественные сцены», в которых демонстрируется татуировка на его груди с листьями растения, похожего на коноплю, а сам он предстает «на фоне элементов роскоши и беззаботной жизни»

Рэпер Моргенштерн (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Набережночелнинский городской суд оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом) на 100 тыс. руб. по административному делу о пропаганде наркотиков в видеоклипах, сообщается на сайте суда.

Моргенштерн признан виновным по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП России. Как установил суд, в его клипах есть «множественные сцены, в которых крупным планом демонстрируются изображения листьев растения, схожего с листьями растения конопля, в виде татуировки на груди исполнителя». При этом рэпер «на фоне элементов роскоши и беззаботной жизни показывает уверенное поведение, связанное с финансовым достатком, популярностью у противоположного пола». Кроме того, в одном из клипов присутствует сцена с книгой, в которой спрятана «белая таблетка овальной формы». «Дальнейший видеоряд свидетельствует об информации о пероральном способе потребления наркотического средства», — счел суд.

Адвокат рэпера Сергей Жорин сообщил РБК, что решение суда будет обжаловано. Как пояснил Жорин, дело в отношении Моргенштерна связано с заявлением «доброжелателя по факту якобы имевшей место пропаганды наркотиков» в его песнях.

«В рамках дела была проведена лингвистическая экспертиза, которая не установила пропаганды наркотиков, но для того чтобы не прекращать производство по делу, были привлечены эксперты-ботаники, которые исследовали тело Моргенштерна, разумеется, дистанционно, и установили, что якобы на его теле есть татуировка в виде изображения конопли, но не просто конопли, они там определили вид и подвид», — рассказал он. Исходя из этого, полиция усмотрела пропаганду наркотиков и направила дело в суд. По его словам, судья «был крайне удивлен» и вернул материалы полиции «в связи с рядом нарушений». «Но потом, видимо, что-то произошло, после чего полицейские тот же самый материал направили в суд. Повторно суд посмотрел те же самые материалы и уже по каким-то причинам не обнаружил нарушений, принял к производству», — сообщил адвокат.

В ходе судебного разбирательства были допрошены ботаники, которые подтвердили свои выводы, что судья посчитал достаточным для вынесения решения.

В начале апреля полиция Набережных Челнов повторно привлекла рэпера к административной ответственности. В июне прошлого года Зюзинский районный суд Москвы оштрафовал Моргенштерна на 100 тыс. руб., усмотрев пропаганду наркотиков в его клипах на песни «Розовое вино 2» и Family. В феврале этого года ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что музыкант проходит по новому административному делу за татуировку. По результатам лингвистической и ботанической экспертиз было установлено: «по краям татуировки на груди Моргенштерна изображено растение, похожее на коноплю», рассказал собеседник агентства.

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Тогда же эксперты Московского научно-практического центра наркологии сочли, что клипы Моргенштерна на песни «Новая Волна», El Problema и Yung Hefner содержат «множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов конопли и достижением успеха».

Рэпер отрицал свою вину. По словам Жорина, заявление поступило в полицию по поводу песен Моргенштерна. Не обнаружив в текстах пропаганды наркотиков, «майор полиции», по его словам, проявил «креатив» и желание во что бы то ни стало наказать артиста и разглядел на теле музыканта в одном из клипов тату.