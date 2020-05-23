WP узнала об обсуждении властями США проведения ядерных испытаний

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Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа обсуждали вопрос о возобновлении ядерных испытаний впервые с 1992 года. Об этом сообщает газета The Washington Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома и двух бывших чиновников, знакомых с деталями дискуссии.

Газета пишет, что встреча проводилась 15 мая при участии старших представителей американских агентств национальной безопасности. Это совещание последовало вслед обвинениям Госдепа в адрес России о проведении ядерных испытаний.

В докладе ведомства говорилось, что государство нарушает условия договоров об испытании ядерного оружия, в том числе в части ограничения подземных испытаний. Госдеп утверждал, что Россия проводит эксперименты с превышением критической массы ядерного материала и энергетическим выходом. Китай также испытывает ядерное оружие вопреки договорам, сообщалось в том же докладе.

По словам высокопоставленного чиновника в администрации президента, демонстрация Москве и Пекину способности США «провести быстрые испытания» могла бы оказаться полезной с точки зрения переговоров, поскольку Вашингтон стремится заключить трехстороннюю сделку по контролю за вооружением крупнейших ядерных держав.