Лавров озвучил условие соблюдения договора о ядерных испытаниях

Россия с 1991 года не произвела ни одного ядерного взрыва, отметил Лавров. По его словам, Москва будет придерживаться условий договора в случае аналогичных действий других ядерных держав

Сергей Лавров (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и дальше намерена придерживаться Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) при понимании, что такой линии будут придерживаться и другие ядерные державы. Об этом глава российского МИДа заявил на конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент РБК.

По словам российского министра, Россия не произвела ни одного ядерного взрыва с 1991 года. «Намерены и впредь соблюдать этот мораторий при том понимании, конечно, что аналогичной линии будут придерживаться и другие ядерные державы», — сказал Лавров.

Ранее Лавров предупредил, что Москва видит признаки начала в США кампании по подготовке почвы для отказа от ДВЗЯИ. Он добавил, что американские власти приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе, тем самым отвергая предложения установить мораторий на такую деятельность. Министр также указывал на неясность перспектив Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

В мае Минобороны США заявило, что Россия проводит ядерные испытания малой мощности в нарушение ДВЗЯИ. В комитете Совфеда по обороне и безопасности заявление Вашингтона назвали голословным. МИД счел заявление Пентагона «прикрытием» действий самого Вашингтона по возобновлению масштабных ядерных испытаний.