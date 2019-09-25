Лавров озвучил условие соблюдения договора о ядерных испытаниях

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 64,19 (+0,48) Quote, 14:51
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 70,59 (+0,57) Quote, 14:51
Трамп назвал прогресс в отношениях с Россией заслугой Зеленского Политика, 21:35 «Краснодар» потерпел третье поражение подряд и вылетел из Кубка России Спорт, 21:30 Зеленский назвал Трампа своим «большим учителем» Политика, 21:21 В конгрессе увидели в поведении Трампа подрыв нацбезопасности США Политика, 21:15 Лавров пообещал принять меры из-за невыдачи российским делегатам виз США Политика, 21:11 Новым главой МВФ стала болгарский экономист Кристалина Георгиева Экономика, 20:56 АЛРОСА купит смоленский завод «Кристалл» Бизнес, 20:56 «Спартак» прервал серию из четырех поражений подряд Спорт, 20:54 Минюст США отчитался о проверке разговора Трампа и Зеленского Политика, 20:33 На границе Литвы и Белоруссии развернут танковый батальон армии США Политика, 20:30 После посадки Boeing в Барнауле к медикам обратились более 40 человек Общество, 20:26 Росстат сообщил об отсутствии роста цен на протяжении двух месяцев Экономика, 20:24 Лавров озвучил условие соблюдения договора о ядерных испытаниях Политика, 20:21 ЦСКА впервые за четыре года вышел в 1/8 финала Кубка России Спорт, 20:15
Политика ,  
0 
Лавров озвучил условие соблюдения договора о ядерных испытаниях
Россия с 1991 года не произвела ни одного ядерного взрыва, отметил Лавров. По его словам, Москва будет придерживаться условий договора в случае аналогичных действий других ядерных держав
Сергей Лавров (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия и дальше намерена придерживаться Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) при понимании, что такой линии будут придерживаться и другие ядерные державы. Об этом глава российского МИДа заявил на конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент РБК.

По словам российского министра, Россия не произвела ни одного ядерного взрыва с 1991 года. «Намерены и впредь соблюдать этот мораторий при том понимании, конечно, что аналогичной линии будут придерживаться и другие ядерные державы», — сказал Лавров.

Мнение
Андрей Баклицкий Невидимые взрывы: зачем США обвинили Россию в новых ядерных испытаниях

Ранее Лавров предупредил, что Москва видит признаки начала в США кампании по подготовке почвы для отказа от ДВЗЯИ. Он добавил, что американские власти приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе, тем самым отвергая предложения установить мораторий на такую деятельность. Министр также указывал на неясность перспектив Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

В мае Минобороны США заявило, что Россия проводит ядерные испытания малой мощности в нарушение ДВЗЯИ. В комитете Совфеда по обороне и безопасности заявление Вашингтона назвали голословным. МИД счел заявление Пентагона «прикрытием» действий самого Вашингтона по возобновлению масштабных ядерных испытаний.

Авторы: Александр Атасунцев, Юлия Выродова
Теги: Сергей Лавров, ядерные испытания
Материалы по теме
Лавров предостерег США от отказа от договора о ядерных испытаниях
Политика
США обвинили Россию в нарушении обязательств по контролю над вооружениями
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter