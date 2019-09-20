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Политика ,  
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Лавров предостерег США от отказа от договора о ядерных испытаниях

Москва видит тревожные признаки начала в США кампании по подготовке почвы для отказа от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом глава МИД России Сергей Лавров написал в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего». Материал опубликован на сайте издания «Россия в глобальной политике».

По его словам, власти США также приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе, тем самым отвергая предложения договориться о моратории на такую деятельность. 

Лавров также указал на неясность перспектив Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Вашингтон не предоставил ответа на предложение России продлить действие договора в феврале 2021 года, сказал он.

Кроме того, Лавров напомнил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и отказе от выполнения решений Совбеза ООН по палестино-израильскому урегулированию. 

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят на 50-й сессии ГА ООН в сентябре 1996 года. Для вступления договора в силу он должен быть ратифицирован государствами, обладающими ядерными технологиями, в том числе Израилем, Ираном, Египтом и США.  

Теги: Сергей Лавров, США
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