Лавров предостерег США от отказа от договора о ядерных испытаниях

Москва видит тревожные признаки начала в США кампании по подготовке почвы для отказа от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом глава МИД России Сергей Лавров написал в статье «Мир на перепутье и система международных отношений будущего». Материал опубликован на сайте издания «Россия в глобальной политике».

По его словам, власти США также приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе, тем самым отвергая предложения договориться о моратории на такую деятельность.

Лавров также указал на неясность перспектив Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Вашингтон не предоставил ответа на предложение России продлить действие договора в феврале 2021 года, сказал он.

Кроме того, Лавров напомнил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и отказе от выполнения решений Совбеза ООН по палестино-израильскому урегулированию.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был принят на 50-й сессии ГА ООН в сентябре 1996 года. Для вступления договора в силу он должен быть ратифицирован государствами, обладающими ядерными технологиями, в том числе Израилем, Ираном, Египтом и США.