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Политика ,  
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Госдеп обвинил Россию в экспериментах с ядерным оружием

Россия проводит эксперименты с ядерным оружием, в ходе которых может возникать цепная реакция, уверены в Госдепе. США неоднократно заявляли, что такие испытания нарушают мораторий на ядерные испытания, в Москве с этим не согласны
Макет термоядерной бомбы на культурно-исторической выставке в Москве (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Россия нарушает условия договоров об испытании ядерного оружия, в том числе в части ограничения подземных испытаний. Об этом говорится в докладе Госдепа США о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями за 2019 год (*pdf).

Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия был подписан США и Советским Союзом в 1974 году и вступил в силу в 1990 году. Он ставит ограничение на мощность подземных ядерных испытаний в 150 килотонн. Кроме того, США и Россия приняли на себя обязательства соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний. Москва подписала и ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, США от ратификации договора пока воздерживаются.

По версии Госдепа США, Россия проводит эксперименты с превышением критической массы ядерного материала и энергетическим выходом. В этих экспериментах могла достигаться самоподдерживающаяся цепная реакция. Вместе с тем у ведомства нет информации о том, проводились ли такие испытания в России в 2019 году. Вопреки условиям договора об ограничении подземных ядерных испытаний Москва не информировала Вашингтон о проведении таких экспериментов. Из-за того, что Россия не прислала в США уведомление о проведении экспериментов, Соединенные Штаты не смогли реализовать свое право на проверку данных об испытании, заявили в Госдепе.

С учетом информации о подобных экспериментах Россия нарушила и общий мораторий на проведение ядерных испытаний, считают в Вашингтоне.

Замглавы МИД России Сергей Рябков опроверг утверждения, содержащиеся в докладе Госдепа, передает ТАСС. По его словам, Россия не нарушала принятых на себя обязательств и обвинения со стороны Вашингтона являются дезинформацией. Рябков также отметил, что, по российским данным, США готовят собственный ядерный полигон в Неваде к возобновлению испытаний.

Это не первый доклад, в котором содержатся обвинения в адрес России. Аналогичные заявления Госдеп делал и в прошлогоднем докладе (*pdf). В МИДе, отвечая на претензии Вашингтона, заявляли в 2019 году, что «Россия никогда не давала обязательств соблюдать какие-либо американские стандарты в области ядерных испытаний».

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Любовь Порываева
Теги: Госдеп, ядерное оружие
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