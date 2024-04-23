Эрдоган указал Пашиняну на «новый порядок» на Кавказе

В кавказском регионе устанавливается «новый порядок» и армянский премьер Пашинян это понимает, отметил Эрдоган. Он пожелал Армении «выбрать правильный путь», после чего начнется новая эра

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters)

В кавказском регионе устанавливается «новый порядок», теперь это понимает и премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с журналистами по пути из Ирака. Его слова приводит турецкая газета Nöbetci Gazete.

Журналисты отметили, что Пашинян в последнее время воздерживается от использования термина «геноцид», говоря о событиях 1915 года, и называет их «большой катастрофой». Речь идет о массовых убийствах армян в Османской империи в 1915 году.

Также репортеры напомнили о критике главой армянского правительства герба с изображением горы Арарат. Территория, на которой находится Арарат, перешла от Армянской ССР к Турции по Московскому и Карсскому договорам 1921 года.

В связи с этим у Эрдогана спросили, как он относится к такому подходу, который нацелен на поддержание мира. «В регионе сейчас устанавливается новый порядок. Пора отбросить беспочвенные воспоминания. Всегда лучше действовать, исходя из реалий времени, чем из сфабрикованных историй, не имеющими никакой связи с реальностью. Теперь Пашинян это тоже понимает», — сказал турецкий лидер.

Он отметил, что историки разбираются с тем, что происходило в историческом процессе, и для этого Турция может открыть свои архивы. «Сейчас настало время создать новые дорожные карты на реалистичной основе», — подчеркнул Эрдоган. В заключение он выразил надежду, что Армения «выберет правильный путь» и начнется новая эра.

Геноцид армян в Османской империи в 1915 году был одной из проблем в отношениях Армении и Турции. Его признали большинство стран Евразии, в том числе и Россия. Анкара отрицает геноцид. Обе стороны делали несколько попыток наладить отношения. В феврале 2022 года между странами возобновилось прямое авиасообщение, они также договорились открыть границу для перемещения граждан из третьих стран и возобновить грузовые авиаперевозки. В феврале 2023 года Турция и Армения заявили о готовности к примирению.

В то же время Турция поддерживает Азербайджан, с которым у Армении был конфликт из-за Нагорного Карабаха. Территория непризнанной республики перешла под контроль Баку в начале 2024 года после прошлогодней операции Азербайджана. В апреле текущего года Пашинян говорил, что Армения не собирается начинать войну за Нагорный Карабах.