Пашинян заявил об отсутствии намерения начинать войну за Нагорный Карабах

Армения не собирается начинать войну за Нагорный Карабах и не имеет никаких амбиций за пределами международно признанных границ, заявил премьер министр страны Никол Пашинян, пишет ArmTimes.

«И мы надеемся, что в процессе демаркации территориальная целостность Республики Армения будет восстановлена», — добавил он.

Он также добавил, что не видит возможности возвращения армян в Нагорный Карабах.

22 апреля Ереван и Баку начали делимитацию границ между странами. Делимитация границы — это определение положения и направления границы между сопредельными государствами путем переговоров. Материалы делимитации служат основанием для демаркации.

Стороны должны до 15 мая подписать протокол, в котором будут описаны линии границы «с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности».

Пашинян ранее говорил, что четыре села, которые получил Азербайджан, не находятся на суверенной территории Армении. При этом они расположены вблизи четыре армянских сел в Тавушской области, о сдаче которых Баку «не было и не может быть речи», уточнял он. В марте Пашинян заявлял, что если Ереван не пойдет на «корректировку» границ, то может начаться война с Баку.