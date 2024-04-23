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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян заявил об отсутствии намерения начинать войну за Нагорный Карабах

Пашинян: Армения не собирается начинать войну за Нагорный Карабах
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Армения не собирается начинать войну за Нагорный Карабах и не имеет никаких амбиций за пределами международно признанных границ, заявил премьер министр страны Никол Пашинян, пишет ArmTimes.

«И мы надеемся, что в процессе демаркации территориальная целостность Республики Армения будет восстановлена», — добавил он.

Он также добавил, что не видит возможности возвращения армян в Нагорный Карабах.

Пашинян сообщил, что Армения и Азербайджан начали делимитацию границы
Политика
Фото:Astrig Agopian / Getty Images

22 апреля Ереван и Баку начали делимитацию границ между странами. Делимитация границы — это определение положения и направления границы между сопредельными государствами путем переговоров. Материалы делимитации служат основанием для демаркации.

Стороны должны до 15 мая подписать протокол, в котором будут описаны линии границы «с учетом уточнения координат на основании геодезических измерений на местности».

Пашинян ранее говорил, что четыре села, которые получил Азербайджан, не находятся на суверенной территории Армении. При этом они расположены вблизи четыре армянских сел в Тавушской области, о сдаче которых Баку «не было и не может быть речи», уточнял он. В марте Пашинян заявлял, что если Ереван не пойдет на «корректировку» границ, то может начаться война с Баку.

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Никол Пашинян Армения Нагорный Карабах война
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
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