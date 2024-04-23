Швейцария разблокировала российские активы почти на 300 млн франков

К концу 2023-го за год стоимость замороженных в Швейцарии российских активов упала на 2 млрд швейцарских франков из-за обесценивания ценных бумаг. Активы на почти 300 млн франков были разморожены

Фото: Moritz Wolf / Global Look Press

Стоимость российских активов, замороженных в Швейцарии из-за санкций, в конце прошлого года упала на 1,7 млрд швейцарских франков (174 млрд руб. по курсу ЦБ на момент публикации) по сравнению с декабрем 2022-го, сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам конфедерации (State Secretariat of Economic Affairs — SECO).

«Стоимость финансовых активов, замороженных в связи с санкциями против России, на 31 декабря 2023 года составила 5,8 млрд швейцарских франков (около 600 млрд руб. — РБК). <...> Снижение объясняется потерей стоимости некоторых заблокированных активов — в частности, ценных бумаг, связанных с Россией, в результате международных санкций», — сказано в сообщении ведомства.

Там добавили, что в Швейцарии также заблокированы 17 объектов недвижимости в семи кантонах. Кроме того, заморожены такие активы, как спортивные и роскошные автомобили, предметы искусства, мебель и музыкальные инструменты, чьи владельцы (физ- и юрлица) находятся под санкциями Швейцарии.

За указанный период Берн заморозил финансовые активы на 580 млн швейцарских франков (около 60 млрд руб.) после собственных расследований и разъяснений банков, а также два объекта недвижимости (они входят в те 17). При этом активы на 290 млн (почти 30 млрд руб.) франков были, наоборот, разморожены: на 140 млн (14,3 млрд руб.) — так как расследование показало, что требование для их блокировки не было выполнено; еще 150 млн (15,3 млрд руб.) разблокировали в связи с исключением из санкционного списка некоторых лиц.

Резервы российского ЦБ, обездвиженные в Швейцарии, SECO оценил в 7,24 млрд франков (760 млрд руб.). С ними запрещены любые операции.

В то время как ЕС и США изучают способы конфискации российских активов, Швейцария решила не присоединяться к группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) по поиску и блокированию зарубежных активов россиян, попавших под санкции после начала военной операции на Украине. Группа работает с марта 2022 года, в нее входят страны G7 («Большая семерка») и Австралия, также в ее работе участвуют представители Еврокомиссии.

В швейцарском Федеральном департаменте экономики, образования и исследований РБК сообщали, что в вопросе передачи российских активов Украине будут учитывать особенности швейцарской правовой системы, международного права и целей своей внешней политики.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что планы Запада конфисковать российские активы являются посягательством на государственную и частную собственность и незаконны. Он пообещал, что вопрос будет решаться в судах.