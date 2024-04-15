Британские эксперты исключили конфискацию замороженных активов России
Власти Великобритании никогда не смогут законно конфисковать замороженные в стране российские средства, недвижимость и другие активы, заявили опрошенные Politico политологи и юристы по санкциям.
По данным Офиса применения финансовых санкций (OFSI) британского казначейства, на октябрь 2023 года в стране были заморожены российские активы общей стоимостью £22,7 млрд ($29 млрд). Однако между заморозкой активов и их арестом есть большая разница, подчеркивают эксперты.
Заморозка активов рассматривается как юридически соразмерный шаг, поскольку является временной, отметили специалисты. Хотя британские власти могут использовать прибыль, полученную от инвестирования активов, сами они в какой-то момент будут возвращены. Окончательная конфискация этой собственности может повлечь серьезные юридические последствия, предупреждают эксперты.
Британские чиновники рассматривают замороженные российские активы как полезный инструмент, который можно использовать в рамках переговоров, пишет Politico. Их конфискация снизит вероятность того, что переговоры вообще состоятся, сказала изданию бывший руководитель отдела по руководству и взаимодействию OFSI Фрея Пейдж.
«Арест активов делает санкции неэффективным инструментом, потому что они не делают того, для чего созданы. <...> Санкции не для того, чтобы наказывать. Они должны посадить людей за стол переговоров», — подчеркнула она.
Западный чиновник на условиях анонимности также отметил в беседе с изданием, что конфискация активов снизит эффективность санкций.
«Мы вводим санкции как меру, которая призвана носить временный характер и быть ответом на конкретную ситуацию. Но очевидно, что, если вы попытаетесь захватить активы, это будет постоянным шагом», — сказал собеседник Politico.
Даже если Великобритания согласится на конфискацию государственных активов России в рамках G7 («Большая семерка»), вероятность того, что то же случится с имуществом конкретных физических лиц, невелика, считают юристы.
Россия считает западные санкции незаконными и требует разморозки активов за рубежом. Кремль предупредил о «незеркальном ответе» в случае их конфискации.
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