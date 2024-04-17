Швейцария отказалась присоединиться к группе по поиску активов России

Речь идет о международной группе по поиску и блокированию активов попавших под санкции россиян REPO. Парламент счел действующий механизм сотрудничества достаточно эффективным без членства. Москва называет санкции незаконными

Здание парламента Швейцарии (Фото: Valentin Wolf / Global Look Press)

Национальный совет (нижняя палата парламента) Швейцарии отклонил предложение правительства о присоединении к целевой группе по санкциям против России, возглавляемой США. Об этом говорится в заявлении на сайте парламента.

Соответствующую инициативу выдвинула депутат от партии «Зеленых» (23 места из 200) Франциска Райзер. Против нее проголосовал 101 член палаты. 80 парламентариев поддержали предложение, еще шесть воздержались от голосования.

Речь идет о REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs) — международной целевой группе по поиску и блокированию зарубежных активов россиян, попавших под санкции после начала военной операции на Украине. Группа работает с марта 2022 года, в нее входят страны G7 («Большая семерка») и Австралия, также в ее работе участвуют представители Еврокомиссии.

Депутаты сочли, что присоединение к группе может подорвать нейтралитет Швейцарии. Действующий механизм сотрудничества с REPO функционирует достаточно эффективно, заключили в парламенте.

На сегодняшний день в Швейцарии заморожены резервы и активы российского Центробанка примерно на 7,4 млрд швейцарских франков ($8,1 млрд), рассказали РБК в Федеральном департаменте экономики страны накануне. Эти средства обездвижены, а не заморожены — то есть с ними запрещены любые финансовые операции. При этом сумма замороженных в Швейцарии российских активов составляет 7,5 млрд швейцарских франков — эти средства принадлежат или контролируются лицами и компаниями из санкционного списка ЕС.

Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям, которые Евросоюз вводил с февраля 2022 года. Берн принял большинство мер, предусмотренных 12 введенными против России пакетами ограничений. Также Швейцария ведет собственный список подсанкционных российских граждан и организаций. Их активы в Швейцарии подлежат заморозке.

Россия считает санкции Запада незаконными и грозит ответом на возможную конфискацию активов. Москва не рассматривает Швейцарию как нейтральное государство из-за поддержки ею антироссийских санкций, отмечали в МИДе.