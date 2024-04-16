В Швейцарии объяснили подход к конфискации активов России

Швейцария сейчас не видит необходимости формально присоединяться к специальной группе стран G7 REPO по поиску активов россиян, попавших под санкции. Москва считает ограничения незаконными

Федеральный дворец в Берне (Фото: Valentin Wolf / imagebroker.com / Global Look Press)

Федеральный совет (правительство) Швейцарии в настоящее время не видит необходимости формально присоединяться к международной группе по поиску активов попавших под санкции россиян REPO (сокращение от Russian Elites, Proxies, and Oligarchs). Об этом РБК сообщили в Федеральном департаменте экономики, образования и исследований (EAER).

«Сотрудничество между Швейцарией и ее международными партнерами по внедрению санкций против России в настоящее время хорошо выстроено на техническом уровне. По этой причине Федеральный совет в настоящее время не видит необходимости формально присоединяться к REPO. Если членство будет отвечать интересам Швейцарии в будущем, то Федеральный совет может пересмотреть ситуацию», — объяснили в ведомстве.

REPO (сокращение от Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) — международная группа, занимающаяся поиском российских активов, попавших под западные санкции после начала военной операции на Украине. Группа была образована в марте 2022 года странами G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония), а также Австралией. В ее работе также участвуют представители Еврокомиссии.

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России, вводимым с февраля 2022 года. С тех пор Берн в значительной степени повторил 12 европейских пакетов санкций, в том числе поддерживая собственный список подсанкционных российских граждан и организаций. Их активы подлежат заморозке в Швейцарии.

В EAER заявили РБК, что внимательно наблюдают над работой западных партнеров в вопросе передачи российских активов Киеву. В ведомстве пояснили, что при принятии решения власти будут учитывать особенности швейцарской правовой системы, международного права и целей своей внешней политики. «Это важно в том числе потому что в отличие от депозитариев ЕС, швейцарские центральные депозитарии ценных бумаг не держат средства ЦБ РФ», — добавили в ведомстве.

В марте Еврокомиссия предложила использовать доходы от замороженных активов ЦБ России для поддержки Украины. Согласно плану ЕК, 90% от суммы будет направлено через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, остальные 10% пойдут на восстановление страны.

В EAER также сообщили РБК, что на сегодняшний день общий объем резервов и активов ЦБ, находящихся в Швейцарии, составляет около 7,4 млрд швейцарских франков. Эти средства обездвижены, а не заморожены — то есть, с ними запрещены любые финансовые операции. При этом сумма замороженных в Швейцарии российских активов составляет 7,5 млрд швейцарских франков — эти средства принадлежат или контролируются лицами и компаниями из санкционного списка ЕС.