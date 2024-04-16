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Война санкций ,  
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Эксклюзив

В Швейцарии объяснили подход к конфискации активов России

Сюжет
Война санкций
Швейцария сейчас не видит необходимости формально присоединяться к специальной группе стран G7 REPO по поиску активов россиян, попавших под санкции. Москва считает ограничения незаконными
Федеральный дворец в Берне
Федеральный дворец в Берне (Фото: Valentin Wolf / imagebroker.com / Global Look Press)

Федеральный совет (правительство) Швейцарии в настоящее время не видит необходимости формально присоединяться к международной группе по поиску активов попавших под санкции россиян REPO (сокращение от Russian Elites, Proxies, and Oligarchs). Об этом РБК сообщили в Федеральном департаменте экономики, образования и исследований (EAER).

«Сотрудничество между Швейцарией и ее международными партнерами по внедрению санкций против России в настоящее время хорошо выстроено на техническом уровне. По этой причине Федеральный совет в настоящее время не видит необходимости формально присоединяться к REPO. Если членство будет отвечать интересам Швейцарии в будущем, то Федеральный совет может пересмотреть ситуацию», — объяснили в ведомстве.

REPO (сокращение от Russian Elites, Proxies, and Oligarchs) — международная группа, занимающаяся поиском российских активов, попавших под западные санкции после начала военной операции на Украине. Группа была образована в марте 2022 года странами G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония), а также Австралией. В ее работе также участвуют представители Еврокомиссии.

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России, вводимым с февраля 2022 года. С тех пор Берн в значительной степени повторил 12 европейских пакетов санкций, в том числе поддерживая собственный список подсанкционных российских граждан и организаций. Их активы подлежат заморозке в Швейцарии.

В EAER заявили РБК, что внимательно наблюдают над работой западных партнеров в вопросе передачи российских активов Киеву. В ведомстве пояснили, что при принятии решения власти будут учитывать особенности швейцарской правовой системы, международного права и целей своей внешней политики. «Это важно в том числе потому что в отличие от депозитариев ЕС, швейцарские центральные депозитарии ценных бумаг не держат средства ЦБ РФ», — добавили в ведомстве.

В марте Еврокомиссия предложила использовать доходы от замороженных активов ЦБ России для поддержки Украины. Согласно плану ЕК, 90% от суммы будет направлено через Европейский фонд мира на закупку оружия для Киева, остальные 10% пойдут на восстановление страны.

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Фото:Jean-Christophe Guillaume / Getty Images

В EAER также сообщили РБК, что на сегодняшний день общий объем резервов и активов ЦБ, находящихся в Швейцарии, составляет около 7,4 млрд швейцарских франков. Эти средства обездвижены, а не заморожены — то есть, с ними запрещены любые финансовые операции. При этом сумма замороженных в Швейцарии российских активов составляет 7,5 млрд швейцарских франков — эти средства принадлежат или контролируются лицами и компаниями из санкционного списка ЕС.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Российский Минфин в 2022 году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд.

Большая часть этих активов находится в бельгийской Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), на них группа только за девять месяцев прошлого года заработала около €3 млрд. По итогам 2023 года финансовая группа получила от них доходы в размере €4,4 млрд ($4,7 млрд), что эквивалентно порядка 80% всех ее процентных доходов за этот период.

В Кремле предупреждали, что в случае изъятия российских замороженных активов в пользу Украины, ответ не будет зеркальным. «Конечно же, на основе взаимности мы будем не зеркально, но в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам, выбирать и другие методы для ответных действий», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Теги
Мария Васильева Мария Васильева
Швейцария российские активы заморозка счетов конфискация
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