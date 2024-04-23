Будапешт заблокирует помощь ЕС Украине из-за «охоты» на компании Венгрии

ЕС хочет выделить Украине €1,5 млрд помощи, Венгрия заблокирует транш из-за «дискриминации компаний» в стране. Киев исключил венгерский банк из списка «спонсоров войны», но ограничит деятельность фармкомпании Gedeon Richter

Петер Сийярто (Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters)

Венгрия не одобрит выделение Евросоюзом Украине €2 млрд помощи, пока Киев не прекратит «дискриминацию» венгерских компаний, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Будапешт уже заблокировал помощь на сумму €500 млн, отметил Сийярто. По его словам, лидеры ЕС хотят предоставить Украине €1,5 млрд из Европейского фонда мира; деньги оттуда предназначены в том числе для закупок оружия

«Позиция Венгрии остается неизменной и ясной. Пока мы не получим гарантии от украинской стороны, что они прекратят охоту на работающие в Украине венгерские компании, мы не можем способствовать таким решениям», — сказал министр (цитата по Index).

Сийярто напомнил, что венгерский OTP Bank в мае 2023 года попал в украинский список «спонсоров войны» за продолжение работы в России. Несколько месяцев спустя его исключили из перечня, поскольку Венгрия заблокировала выделение ей военного транша со стороны ЕС. По словам главы МИДа, «украинская охота на ведьм» не ограничилась OTP, и теперь украинские власти хотят отозвать лицензию на местное распространение ряда лекарств от венгерской компании Gedeon Richter.

Украинский список спонсоров войны ведет Национальное агентство по предотвращению коррупции. В него попали, в частности, Raiffeisen Bank International, PepsiCo, Mars, Mondelez, Unilever и другие компании. В марте 2024 года власти решили отказаться от перечня, сообщив «о многочисленных обращениях» стран-партнеров «по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка». Данные из него передали в Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики.

Российские власти осуждают как финансовую, так и военную помощь Украине, но заявляют, что она не изменит ход боевых действий.