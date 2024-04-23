 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Будапешт заблокирует помощь ЕС Украине из-за «охоты» на компании Венгрии

Сийярто: Венгрия заблокирует транш Евросоюза Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
ЕС хочет выделить Украине €1,5 млрд помощи, Венгрия заблокирует транш из-за «дискриминации компаний» в стране. Киев исключил венгерский банк из списка «спонсоров войны», но ограничит деятельность фармкомпании Gedeon Richter
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters)

Венгрия не одобрит выделение Евросоюзом Украине €2 млрд помощи, пока Киев не прекратит «дискриминацию» венгерских компаний, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Будапешт уже заблокировал помощь на сумму €500 млн, отметил Сийярто. По его словам, лидеры ЕС хотят предоставить Украине €1,5 млрд из Европейского фонда мира; деньги оттуда предназначены в том числе для закупок оружия

«Позиция Венгрии остается неизменной и ясной. Пока мы не получим гарантии от украинской стороны, что они прекратят охоту на работающие в Украине венгерские компании, мы не можем способствовать таким решениям», — сказал министр (цитата по Index).

Венгрия отказалась участвовать в поставках оружия Киеву в рамках НАТО
Политика
Петер Сийярто

Сийярто напомнил, что венгерский OTP Bank в мае 2023 года попал в украинский список «спонсоров войны» за продолжение работы в России. Несколько месяцев спустя его исключили из перечня, поскольку Венгрия заблокировала выделение ей военного транша со стороны ЕС. По словам главы МИДа, «украинская охота на ведьм» не ограничилась OTP, и теперь украинские власти хотят отозвать лицензию на местное распространение ряда лекарств от венгерской компании Gedeon Richter.

Украинский список спонсоров войны ведет Национальное агентство по предотвращению коррупции. В него попали, в частности, Raiffeisen Bank International, PepsiCo, Mars, Mondelez, Unilever и другие компании. В марте 2024 года власти решили отказаться от перечня, сообщив «о многочисленных обращениях» стран-партнеров «по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка». Данные из него передали в Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики.

Российские власти осуждают как финансовую, так и военную помощь Украине, но заявляют, что она не изменит ход боевых действий.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Венгрия Украина Евросоюз финансовая помощь военная помощь
Материалы по теме
Венгрия отказалась участвовать в поставках оружия Киеву в рамках НАТО
Политика
Politico узнало содержание большого пакета помощи США Украине
Политика
В Кремле заявили, что помощь США Украине не изменит ход спецоперации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 99,36 (-0,21) Инвестиции, 22 апр, 16:37 Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 93,25 (-0,19) Инвестиции, 22 апр, 16:37
В КНДР прошли первые учения по нанесению условного ядерного контрудара Политика, 03:58
В Киеве прогремели взрывы Политика, 03:48
В Ереване объяснили приезд российских миротворцев в армянские города Политика, 03:41
Немецкий президент назвал донер-кебаб национальным блюдом Германии Общество, 03:04
Будапешт заблокирует помощь ЕС Украине из-за «охоты» на компании Венгрии Политика, 02:57
Трамп называл Украину «частью России» и «полной ужасных людей» Политика, 02:30
Зеленский поручил перераспределить системы ПВО для защиты инфраструктуры Политика, 02:21
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Одессе произошел взрыв Политика, 02:06
Во время учений НАТО в Польше погиб испанский солдат Политика, 01:57
Politico узнало содержание большого пакета помощи США Украине Политика, 01:36
Полиция задержала оскорбившего участников спецоперации треш-стримера Общество, 01:26
ПВО сбила воздушные цели над Белгородом Политика, 01:00
Украинцам призывного возраста запретили консульские услуги за рубежом Политика, 00:49
Глава молдавской оппозиционной партии заявила об угрозах от спецслужб Политика, 00:35