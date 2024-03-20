Украина решила отказаться от списка «спонсоров войны»

МИД Украины сообщил «о многочисленных обращениях» стран-партнеров «по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка». В перечень внесены, в частности, PepsiCo, Nestle, Raiffeisen Bank

Здание правительства Украины (Фото: Сергей Ковалев / Global Look Press)

Правительство Украины решило отказаться от списка «международных спонсоров войны», который ведет Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

Кабинет министров провел расширенное заседание, в котором приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, генеральный прокурор Андрей Костин и глава НАПК Виктор Павлущик. На нем также присутствовали послы и другие дипломаты ряда стран.

«В ходе заседания были рассмотрены вопросы функционирования на веб-сайте Национального агентства по предотвращению коррупции страницы «Международные спонсоры войны», — говорится в сообщении.

МИД сообщил «о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка «международных спонсоров войны» и, соответственно, негативного влияния этого списка на принятие важных решений для противодействия» России.

Минюст в свою очередь указал на «неприемлемость распространения от имени государства такой информации без урегулирования вопросов на законодательном уровне.

«Представителями СНБО, среди прочего, отмечено, что необходимости в дополнительных институциях по реализации государственной санкционной политики нет, поскольку вся исчерпывающая информация по этому вопросу включена в Государственный реестр санкций», — рассказали в пресс-службе кабмина.

В НАПК согласились, что действительно стоит вопрос о дальнейшем существовании списка.

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В итоге информацию из перечня решили передать в Межведомственную рабочую группу по реализации государственной санкционной политики для «определения оснований для применения санкций к указанным на данном ресурсе субъектам и подготовке соответствующих предложений для рассмотрения на заседании СНБО». Кроме того, пользователи со страницы «Международные спонсоры войны» НАПК будут переадресованы на веб-сайт СНБО «Государственный реестр санкций», что «необходимо для достоверного и единого информирования об официальном перечне субъектов, в отношении которых применены санкции в Украине».

Киев внес в список «спонсоров войны», в частности, Raiffeisen Bank International (RBI), PepsiCo (бренды Pepsi, Lay’s, 7up, Mirinda), Nestle (KitKat, Maggi, Nescafe), Mars (Snickers, Milky Way, Twix, Bounty), Mondelez (бренды Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone), Unilever (Domestos, Lipton, Axe, Dove), китайскую нефтегазовую компанию CNPC, производителя электроники Xiaomi, французского ретейлера «Ашан», производителя алкоголя Bacardi, японскую табачную компанию Japan Tobacco International. Основанием для внесения в перечень украинские власти называли в том числе то, что его фигуранты продолжили работать в России после начала военных действий на Украине.