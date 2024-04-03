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Военная операция на Украине ,  
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Венгрия отказалась участвовать в поставках оружия Киеву в рамках НАТО

Сийярто: Венгрия не будет помогать НАТО координировать поставки оружия Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Венгрия не будет участвовать в координации военных поставок на Украину в рамках НАТО, заявил глава МИД страны Петер Сийярто на встрече с коллегами из альянса в Брюсселе.

«Сегодня мы ясно дали понять, что Венгрия не хочет и не будет участвовать в этом. Венгрия не участвует в планировании этой координирующей роли НАТО. Мы не будем участвовать в выполнении вытекающих из этого задач и операций в этой области», — сказал он (цитата по ТАСС).

Будапешт не поставляет оружие Киеву, не направляет на Украину солдат и намерен и дальше отстаивать эту позицию, продолжил министр.

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Венгрия не поддержит на встрече ни одно предложение, которое могло бы приблизить блок к конфликту или превратить его из оборонительного в наступательный альянс, подчеркнул Сийярто.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пояснил, что главы стран — членов блока на встрече планировали обсудить, как организация может взять на себя больше ответственности за координацию военной помощи для Киева и обучение украинских военнослужащих.

Как писал Reuters со ссылкой на дипломатов, НАТО планирует взять на себя часть координационной работы контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» на случай сокращения поддержки Вашингтона, если экс-президент США Дональд Трамп вновь выиграет выборы в этой стране.

Венгрия после начала военной операции на Украине отказалась поставлять оружие Киеву и не раз подтверждала эту позицию. Россия осуждает военную помощь Украине со стороны Запада и настаивает, что это только затянет конфликт.

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