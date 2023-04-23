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Bloomberg узнал о лишении страховки перевозившей российскую нефть фирмы

Bloomberg: компанию Gatik лишили страховки за планы перевозить нефть в нарушение санкций
Компания Gatik, офис которой находится в Мумбаи, перевозила российскую нефть и планировала делать это, не соблюдая ценовой потолок G7. В итоге страховщик, Американский клуб, лишил ее танкеры страхового покрытия
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Фото: Tom Pennington / Getty Images
Фото: Tom Pennington / Getty Images

Компания — владелец нефтетанкеров Gatik, офис которой находится в Мумбаи, лишилась страховки для своих судов от Американского клуба, который входит в Международную группу клубов взаимного страхования (P&I Clubs), из-за нарушения антироссийских санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Собеседник агентства рассказал, что компания потеряла отраслевое страховое покрытие, которое защищало от рисков, в частности, при столкновениях и разливах. Такая страховка важна при заходе судов в порты и при проходе проливов.

В Американском клубе Bloomberg подтвердили, что аннулировали страховку, не указав причины. Источник агентства рассказал, что это связано с намерением Gatik перевозить нефть выше установленной G7 предельной цены для российской нефти — $60 за баррель.

Bloomberg пишет, что Gatik — это одна из компаний, «возникших из ниоткуда, когда Запад начал ужесточать санкции против Москвы в прошлом году». Она начала наращивать свой флот с лета 2022 года, под ее управлением, отмечает агентство, находится 48 танкеров (согласно базе морских данных Equasis, аналитической компании Vortexa и компании VesselsValue, отслеживающей факты купли-продажи судов). Каждый из них хотя бы раз в прошлом году загружал российскую нефть или нефтепродукты. Американский клуб страховал 34 судна.

Gatik, отмечает Bloomberg со ссылкой на данные судового брокера Clarkson Research Services, является одним из десяти крупнейших владельцев средних по размерам танкеров Aframax (загружают около 700 тыс. барр.). При этом связаться с Gatik нет возможности — неизвестны ее номер, веб-сайта нет, офис пуст, отмечает агентство.

Потолок цен на российскую нефть страны G7 ввели с 5 декабря прошлого года. Москве было предложено либо продавать нефть по указанной цене или ниже, пользуясь услугами поставщиков стран G7, «лучших в своем классе», либо использовать услуги поставщиков не из стран G7, «которые ограничены по масштабам, более дорогостоящие и менее надежные». США отмечали, что разработали механизм контроля продажи нефти по установленной цене, и пригрозили, что нарушающие ограничение поставщики будут нести ответственность за это.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
потолок цен на нефть танкерная компания страховка
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