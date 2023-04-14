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Президент Кипра поручил узнать причины введения санкций против киприотов

Президент Кипра поручил выяснить причины введения санкций против кипрских граждан

Президент Кипра Никос Христодулидис провел совещание из-за включения кипрских физических и юридических лиц в западные санкционные списки и поручил провести расследование. Об этом сообщает Cyprus Mail cо ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства республики.

В совещании участвовали генпрокурор, министры иностранных дел и финансов, представитель Центробанка и глава отдела Минфина по обеспечению соблюдения санкций. На встрече было решено провести расследование и выяснить, что привело к введению санкций. В заявлении представителя правительства отмечается, что «президент республики считает этот вопрос особенно серьезным».

По словам источников Cyprus Mail, после введения западных санкций кипрские банки начали замораживать счета попавших под ограничения физических лиц, чтобы «поддерживать свой авторитет».

Под санкции США и Великобритании попали 20 кипрских компаний. В частности, ограничения ввели против принадлежащих The Sister Trust (ее учредителями названы российский бизнесмен Алишер Усманов и его сестра) компаний, зарегистрированных на Кипре: Almenor, Klaret Aviation и Navis Marine. Они базируются на Каймановых островах. .

Западные ограничения затронули 23 физических лица, десять из которых имеют лишь паспорт Кипра, а у 13 есть двойное или тройное гражданство. Например, в санкционный список включили Деметриоа Сергидеса, которого называют советником Усманова.

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Теги
Кипр санкции США Великобритания Алишер Усманов
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