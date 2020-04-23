Глава МВД Ливии обвинил ЧВК Вагнера в применении химического оружия

Бойцы, связанные с российской частной военной компанией Вагнера, применили химическое оружие против правительственных сил, заявил глава МВД Ливии

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Глава МВД созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил бойцов российской ЧВК Вагнера в применении химического оружия на территории страны, сообщает агентство Anadolu.

«Ополченцы, связанные с Вагнером, применили нервно-паралитический газ против наших вооруженных подразделений в районе Салахаддин на юге Триполи», — сказал Башага на пресс-конференции в Триполи.

При этом он не назвал дату события и не рассказал о его последствиях.

РБК направил запросы в пресс-службу посольства России в Ливии, в МИД Ливии. РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

Противостояние между ПНС и Ливийской национальной армией (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халиф Хафтар, идет с 2011 года, после свержения и убийства Муаммара Каддафи. Силы Хафтара поддерживают временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана. Конфликт между двумя сторонами обострился весной 2019 года, когда войска Хафтара выдвинулись к столице Триполи, подконтрольной правительству Сараджа.