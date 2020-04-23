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Глава МВД Ливии обвинил ЧВК Вагнера в применении химического оружия

Бойцы, связанные с российской частной военной компанией Вагнера, применили химическое оружие против правительственных сил, заявил глава МВД Ливии
Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters
Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters

Глава МВД созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага обвинил бойцов российской ЧВК Вагнера в применении химического оружия на территории страны, сообщает агентство Anadolu.

«Ополченцы, связанные с Вагнером, применили нервно-паралитический газ против наших вооруженных подразделений в районе Салахаддин на юге Триполи», — сказал Башага на пресс-конференции в Триполи.

При этом он не назвал дату события и не рассказал о его последствиях.

РБК направил запросы в пресс-службу посольства России в Ливии, в МИД Ливии. РБК обратился за комментарием к официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

Противостояние между ПНС и Ливийской национальной армией (ЛНА), которую возглавляет фельдмаршал Халиф Хафтар, идет с 2011 года, после свержения и убийства Муаммара Каддафи. Силы Хафтара поддерживают временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана. Конфликт между двумя сторонами обострился весной 2019 года, когда войска Хафтара выдвинулись к столице Триполи, подконтрольной правительству Сараджа.

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Самолет армии Сараджа

В декабре 2019 года президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в Ливии находятся 2 тыс. наемников из ЧВК Вагнера. «Для чего и почему сегодня в Ливии находятся 5 тыс. наемников из Судана и 2 тыс. наемников из ЧВК Вагнера? Что они там делают?» — просил Эрдоган, говоря о присутствии в зоне ливийского конфликта военных из разных стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на эти заявления словами о том, что Ливия стала «пристанищем для наемников из целого ряда, из огромного количества стран», на ее территории есть «наемники и террористические элементы». Это стало следствием «хорошо известных действий хорошо известных стран по разрушению ливийской государственности», сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля сведения, что на территории Ливии есть наемники из России.

11 января представитель армии Сараджа заявил, что большая часть бойцов ЧВК Вагнера покинули линию фронта в Ливии. По его словам, это произошло после инициативы президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана о прекращении огня. По информации спикера, наемники, которые якобы выступают на стороне фельдмаршала Халифа Хафтара, на вертолетах отправились на военную базу Эль-Куфра на юге страны. Число предполагаемых россиян он оценил тогда в 500 человек.

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Члены Ливийской национальной армии

 

Автор: Владислав Гордеев
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Ливия, химическое оружие, ЧВК Вагнера
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