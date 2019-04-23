CNN узнал об извещении властей Шри-Ланки по поводу готовящихся терактов

Спецслужбы Индии и США несколько раз в начале апреля предупреждали высокопоставленные лица Шри-Ланки о возможных терактах в церквях и туристических местах. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам представителя правительства Шри-Ланки Раджиты Сенаратне, 4 апреля иностранные спецслужбы сообщили местным чиновникам о потенциальном заговоре для атаки смертников на христианские церкви и места скопления туристов.

Через пять дней, 9 апреля, министерство обороны Индии проинформировало генерального инспектора полиции о предполагаемом заговоре, а также сообщило, что план намерена реализовать радикальная террористическая группировка Nations Thawahid Jaman (NTJ). Также в списке указывался список людей, причастных к готовящимся взрывам. Одна записка, составленная сотрудниками службы безопасности Шри-Ланки, была настолько подробной, что в ней содержался список подозреваемых, отмечает телеканал.

Еще одна записка от 11 апреля, подписанная заместителем генерального инспектора полиции Приялалом Диссанаяке, была широко распространена среди ряда служб безопасности и некоторых правительственных министерств. В этой записке, с копией которой ознакомился телеканал, излагалась угроза. Сенаратне отметил, что иностранные спецслужбы также предупреждали властей за несколько часов до нападения. В частности, одно из таких предупреждений было направлено за десять минут до первого взрыва.

Серию взрывов на Шри-Ланки в день празднования католической Пасхи (21 апреля) осуществили террористы-смертники. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. В общей сложности прогремело восемь взрывов. В результате погибли 290 человек. В МИД России подтвердили, что россиян среди пострадавших нет.

Ответственность за произошедшее никто на себя не взял, однако, как отмечали в пресс-службе президента страны, за атаками стоят международные террористические организации. Полиция задержала 24 подозреваемых в причастности к взрывам.

Власти Шри-Ланки ввели чрезвычайное положение в стране, которое даст полиции и спецслужбам дополнительные полномочия для борьбы с террористами. Оно вступило в силу с полуночи 22 апреля. В соответствии с решением властей Шри-Ланки 23 апреля объявлено национальным днем траура.