Украина передала Эстонии список желаемой военной помощи на €100 млн

Таллин обещал оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% ВВП, он закупит ее у отечественных оборонных компаний. Речь идет в том числе о беспилотниках и беспилотных наземных транспортных средствах

Украина передала Эстонии список пожеланий, касающийся военной помощи на €100 млн, Таллин закупит ее у отечественных оборонных производителей, сообщило эстонское Минобороны.

В перечень вошли беспилотники, беспилотные наземные транспортные средства, водные транспортные средства, медицинское оборудование.

Эстония обещала оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% своего ВВП «за счет продукции эстонской оборонной промышленности», напомнил министр обороны Ханно Певкур. В феврале Украине был предоставлен каталог, содержащий около 500 товаров и услуг от почти 100 эстонских компаний, сообщило ведомство.

«Сегодня мы получили обратную связь от Украины, что позволит нам доставить помощь украинцам в кратчайшие сроки», — заявил Певкур.

Государственный центр оборонных инвестиций республики в кратчайшие сроки подпишет контракты, чтобы необходимая помощь поступила в Киев без задержек, отметила заместитель генерального директора центра Катри Раудсепп.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила в этом году выделить Украине от €20 млрд до €40 млрд на военную помощь в зависимости от нужд Киева. Однако министры иностранных дел Евросоюза не смогли согласовать эту инициативу.

Как сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, предложение Каллас поддерживают большинство стран ЕС, но некоторые, включая Францию и Италию, настаивают на более детальных обсуждениях. Венгрия, как и прежде, выступила против предоставления Украине какой-либо помощи.

Позднее итальянская газета La Stampa со ссылкой на черновик документов ЕС написала, что против поддержки Киева на €40 млрд выступили Италия, Франция, Испания и Португалия, после чего ЕС готов согласовать только помощь на сумму в восемь раз меньше — €5 млрд. Этих денег должно хватить на закупку крупнокалиберных боеприпасов, в которых Киев срочно нуждается, отмечало издание.