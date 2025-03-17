Главы МИД ЕС не смогли согласовать помощь Киеву на €40 млрд

Глава дипломатии ЕС предложила в этом году выделить Украине от €20 млрд до €40 млрд на военную помощь, но пока страны союза не смогли согласовать эту инициативу

Кая Каллас (Фото: Yves Herman / Reuters)

Министры иностранных дел стран ЕС не согласовали пакет помощи Украине на €40 млрд, работа над этим продолжается, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции, которая транслировалась в ее Х.

По словам Каллас, есть широкая политическая поддержка инициативы, но еще нужно поработать над деталями.

«Нам нужно быстро двигаться с этой инициативой, <...> надеюсь, мы сможем действительно продвинуться дальше, потому что все за столом переговоров понимали, что мы должны показать результат прямо сейчас», — сказала она.

AFP сообщало, что Каллас предложила обсудить возможность «оказать военную поддержку Украине в 2025 году на сумму не менее €20 млрд, а потенциально — до €40 млрд в зависимости от потребностей» Киева. В документе с предложениям говорилось, что страны должны вносить свой вклад в соответствии со своим «экономическим весом», а план включает предоставление Украине 2 млн артиллерийских снарядов в этому году на сумму €5 млрд. €2 млрд из общей суммы помощи предложено получить из прибыли от замороженных российских активов.

Источники агентства говорили, что инициатива может столкнуться с сопротивлением как со стороны Венгрии, которая принципиально выступает против выделения Украине военной помощи, так и некоторых крупных экономик Европы, в частности Франции, Италии и Испании. Идею о выделении Киеву €40 млрд поддержала публично Литва и Финляндия.

Венгрия, как и предполагалось, выступила против новой военной помощи Украине и не одобрила выделение €20 млрд, сообщил глава МИДа страны Петер Сийярто. Он назвал действия Брюсселя провоенными и указал, что они могут нанести ущерб мирным инициативам Вашингтона, которые поддерживает Будапешт.

В начале марта глава МИД России Сергей Лавров заявил, что к власти в США пришли люди, которые прямо говорят, что «хотят закончить все войны, хотят мира», но в Европе требуют «продолжения банкета» в виде войны.

Москва осуждает предоставление Западом Киеву военной помощи. В конце февраля США приостановили военную поддержку Украины, но потом решили ее возобновить.