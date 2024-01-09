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Военная операция на Украине ,  
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Эстония пообещала отдавать Украине 0,25% своего ВВП

Премьер-министр Каллас: Эстония будет отдавать Украине 0,25% своего ВВП
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Военная операция на Украине
Фото: Thomas Peter / Reuters
Фото: Thomas Peter / Reuters

Ближайшие четыре года Эстония будет оказывать Киеву военную помощь в размере 0,25% своего внутреннего валового продукта (ВВП). Об этом заявила премьер-министр Кая Каллас на пресс-конференции, передает ERR.

«Вклад Эстонии в победу Украины составит 0,25% ВВП в течение следующих четырех лет. Если каждая страна внесет по 0,25% — это то, что нужно Украине для победы», — сказала Каллас, призвав страны Европы и Северной Америки последовать примеру Эстонии.

Премьер добавила, что с 2022 года эстонские власти предоставили Украине военную помощь почти на €500 млн. По словам Каллас, в последующие годы Эстония будет также выделять €14 млн в год на совместные действия по восстановлению Украины и связанные с этим решения. «Это необходимо и для обеспечения нашей безопасности», — подчеркнула она.

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В конце декабря 2023 года бывший глава Сил обороны Эстонии и действующий депутат Европарламента, генерал в отставке Рихо Террас призвал западные страны нарастить военную поддержку Украины. По его словам, у ВСУ заканчивается техника и оружие, в то время как Россия может собрать силы для наступления. Если «фронт развалится и русские вернут что-то крупное, это послужит плохим сигналом всему миру», считает он, поскольку это покажет слабость НАТО.

Российские власти критикуют военную помощь для Украины. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.

Теги
Эстония Кая Каллас Украина помощь
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