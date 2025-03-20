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Военная операция на Украине ,  
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La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз

La Stampa: ЕС запланировал выделить Украине вместо €40 млрд только €5 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
По данным газеты, против выделения €40 млрд выступили Италия, Франция, Испания и Португалия, и теперь ЕС готов согласовать только помощь на сумму в восемь раз меньше, чтобы Украина получила необходимые боеприпасы
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Планы Евросоюза по выделению Украине помощи на €40 млрд претерпели изменения, теперь идет речь о выделении только €5 млрд, пишет итальянская газета La Stampa со ссылкой на черновик документов ЕС.

«Страны, которые находятся дальше всего (от России. — РБК), не воспринимают угрозу так остро, но угроза существует», — заявила верховный дипломат Кая Каллас, ее слова также приводит La Stampa. Газета отмечает, что пересмотреть планы по помощи Украине пришлось из-за таких стран, как Италия, Франция, Испания и Португалия.

Финансирование поддержки, согласно последнему варианту плана, будет производиться странами ЕС «на добровольной основе», исчезло упоминание о выделении средств пропорционально валовому национальному доходу каждой страны. Оставшихся в плане €5 млрд хватит на закупку крупнокалиберных боеприпасов, в которых Киев срочно нуждается.

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О плане Каллас выделить Украине помощь на €40 млрд стало известно около недели назад. В изначальном его варианте предполагалось, что Киев получит военную поддержку в этом году «на сумму не менее €20 млрд, а потенциально — до €40 млрд в зависимости от потребностей». План включал поставку Украине 2 млн артиллерийских снарядов на сумму €5 млрд. Bloomberg сообщал, что также Киеву собирались предоставить системы ПВО, ракеты, беспилотники и другое вооружение. €2 млрд из общей суммы помощи было предложено получить из прибыли от замороженных российских активов.

В понедельник, 17 марта, Каллас сообщила после заседания глав МИД стран ЕС, что план не согласован и его обсуждение продолжится.

Bloomberg на следующий день сообщил со ссылкой на источники, что страны ЕС вряд ли смогут согласовать €40 млрд пакет помощи до конца текущей недели. По данным агентства, инициативу поддерживают большинство стран союза, но некоторые, включая Францию и Италию, хотят обсудить план более детально. Венгрия, как и прежде, выступила против предоставления Украине какой-либо помощи.

18 марта состоялся телефонный разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по украинскому вопросу. Кремль по его итогам сообщил, что Путин назвал ключевым условием для избежания эскалации конфликта прекращение иностранной военной помощи и предоставления развединформации Киеву. Трамп же заявил, что они не обсуждали вопрос помощи Украине.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Кая Каллас Украина Евросоюз военная помощь
Кая Каллас фото

Кая Каллас

политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
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