Премьер Эстонии назвал целью повышение расходов на оборону до 5% ВВП
Эстония увеличит расходы на оборону страны до уровня 5% ВВП, сообщил премьер-министр Кристен Михал на встрече в Киеве с лидерами стран Запада в третью годовщину начала спецоперации России на Украине.
«Наша цель находится на уровне 5% ВВП», — сказал Михал (цитата по «РИА Новости»).
Премьер-министр добавил, что в 2026 году Эстония планирует нарастить траты на оборону до 4% ВВП.
В начале февраля внешняя разведка Эстонии опубликовала доклад, в котором назвала Россию страной, представляющей угрозу. В докладе указывалось, что угрозу для Эстонии представляет развитие беспилотных технологий и совершенствование производства беспилотников.
Читайте РБК в Telegram.
США призвали отозвать проект резолюции ООН с критикой России
Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по ресурсам
Депардье заподозрили в мошенничестве и отмывании денег
Великобритания ввела новые санкции против России
Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом
В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице
Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии
Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»
Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской