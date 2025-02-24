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Политика ,  
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Премьер Эстонии назвал целью повышение расходов на оборону до 5% ВВП

Фото: Dmitri T / Shutterstock
Фото: Dmitri T / Shutterstock

Эстония увеличит расходы на оборону страны до уровня 5% ВВП, сообщил премьер-министр Кристен Михал на встрече в Киеве с лидерами стран Запада в третью годовщину начала спецоперации России на Украине.

«Наша цель находится на уровне 5% ВВП», — сказал Михал (цитата по «РИА Новости»).

Премьер-министр добавил, что в 2026 году Эстония планирует нарастить траты на оборону до 4% ВВП.

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Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

В начале февраля внешняя разведка Эстонии опубликовала доклад, в котором назвала Россию страной, представляющей угрозу. В докладе указывалось, что угрозу для Эстонии представляет развитие беспилотных технологий и совершенствование производства беспилотников.

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Эстония национальная оборона премьер-министр ВВП
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