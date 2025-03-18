 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Bloomberg узнал, какие страны тормозят выделение помощи Киеву на €40 млрд

Bloomberg: Франция и Италия тормозят выделение помощи Киеву на €40 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
Многие страны ЕС поддерживают предоставление военной помощи Киеву, тогда как Франции и Италии потребовалось дополнительное время для обсуждения, пишет Bloomberg. Глава дипломатии ЕС говорила, что нужно проработать детали плана
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Страны Евросоюза (ЕС), вероятнее всего, не смогут согласовать пакет помощи Украине на €40 млрд до конца текущей недели, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, инициативу поддерживают большинство государств — членов союза, но некоторые страны, включая Францию и Италию, хотят обсудить план более детально. Венгрия, как и прежде, выступила против предоставления Украине какой-либо помощи.

Переговоры о выделении Украине помощи на сумму не менее €20 млрд, а потенциально до €40 млрд, продолжаются с февраля. В рамках очередного пакета помощи страны ЕС планируют до конца года направить Киеву 2 млн артиллерийских боеприпасов, системы ПВО, ракеты, беспилотники и другое вооружение, уточняет Bloomberg.

Накануне министрам иностранных дел стран ЕС не удалось согласовать пакет помощи. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заверила, что у «инициативы есть широкая политическая поддержка», но еще нужно поработать над деталями.

Киев заметил превращение Украины из «союзника в клиента» для США
Политика
Фото:Ирина Рыбакова / Reuters

По информации собеседников агентства, обсуждаемый план рассматривается как «ключевой путь» к обеспечению Украины необходимыми военными поставками на время продолжающегося диалога о заключении перемирия с Россией. Предполагается, что в рамках инициативы страны ЕС смогут «внести вклад» в зависимости от размера своей экономики.

AFP писало, что инициатива может столкнуться с сопротивлением не только со стороны Венгрии, Франции, Италии, но и Испании. Идею о выделении Киеву €40 млрд ранее поддержали Литва и Финляндия.

Один из собеседников Bloomberg считает, что новый план поддержки Киева является способом «надавить» на страны, которые до сих пор вносили меньший вклад в обеспечение нужд Украины. Очередное обсуждение деталей военной помощи состоится на саммите ЕС в Брюсселе 18 марта. Однако, по мнению источников агентства, окончательное решение «вряд ли будет принято» на этой неделе.

Москва осуждает предоставление Западом Киеву военной помощи. МИД России говорил, что поставки вооружения «только затягивают конфликт и ведут к росту жертв среди мирного населения».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп назвал дату разговора с Путиным

США назвали «этапы А и Б» по прекращению конфликта на Украине

Генерала Попова перевели в СИЗО из-за перекура

«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео

Британия запланировала бессрочное развертывание миротворцев на Украине

МИД России допустил обсуждение «невооруженных наблюдателей» для Украины

Курьеры в Москве зарабатывают на 19% больше, чем люди с высшим образованием

Бизнес попросил власти доработать законопроект по борьбе с кибермошенничеством

Глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Милена Костерева
Евросоюз Украина военная помощь
Материалы по теме
Каллас заявила о «многих деталях» на пути к утверждению помощи Украине
Политика
Киев заметил превращение Украины из «союзника в клиента» для США
Политика
Макрон допустил поставку на Украину дополнительных Mirage 2000
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 90,84 (-2,76) Инвестиции, 17 мар, 20:30 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 84,31 (-1,26) Инвестиции, 17 мар, 20:30
Ушла под воду часть города Аша в Челябинской области. ВидеоОбщество, 11:20
Как оптимизация склада позволила увеличить оборот в 20 раз за 2 годаPro, 11:18
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против Бориса АкунинаПолитика, 11:09
Вместо квартиры: как купить офис в Москве просто и безопасноНедвижимость, 11:09
В Москве зафиксировали самую холодную ночь с начала весныОбщество, 11:07
Как не вырастить из франчайзи конкурента — советы юристаPro, 10:59
В Раде заявили о желании Украины вернуть контроль над Запорожской АЭСПолитика, 10:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Киеве допустили замену Сырскому «после провала» в Курской областиПолитика, 10:47
Овечкин рассказал о планах открыть свой музей в МосквеСпорт, 10:46
Дептранс посоветовал москвичам повременить со сменой зимней резиныОбщество, 10:42
Курс доллара на рынке Форекс впервые за девять месяцев упал ниже ₽82Инвестиции, 10:38
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Как продавцу криптовалюты не стать дроппером для мошенниковPro, 10:36
В Белгородской области на мине подорвался служебный автобусПолитика, 10:27