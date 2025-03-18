Bloomberg узнал, какие страны тормозят выделение помощи Киеву на €40 млрд

Многие страны ЕС поддерживают предоставление военной помощи Киеву, тогда как Франции и Италии потребовалось дополнительное время для обсуждения, пишет Bloomberg. Глава дипломатии ЕС говорила, что нужно проработать детали плана

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Страны Евросоюза (ЕС), вероятнее всего, не смогут согласовать пакет помощи Украине на €40 млрд до конца текущей недели, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, инициативу поддерживают большинство государств — членов союза, но некоторые страны, включая Францию и Италию, хотят обсудить план более детально. Венгрия, как и прежде, выступила против предоставления Украине какой-либо помощи.

Переговоры о выделении Украине помощи на сумму не менее €20 млрд, а потенциально до €40 млрд, продолжаются с февраля. В рамках очередного пакета помощи страны ЕС планируют до конца года направить Киеву 2 млн артиллерийских боеприпасов, системы ПВО, ракеты, беспилотники и другое вооружение, уточняет Bloomberg.

Накануне министрам иностранных дел стран ЕС не удалось согласовать пакет помощи. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заверила, что у «инициативы есть широкая политическая поддержка», но еще нужно поработать над деталями.

По информации собеседников агентства, обсуждаемый план рассматривается как «ключевой путь» к обеспечению Украины необходимыми военными поставками на время продолжающегося диалога о заключении перемирия с Россией. Предполагается, что в рамках инициативы страны ЕС смогут «внести вклад» в зависимости от размера своей экономики.

AFP писало, что инициатива может столкнуться с сопротивлением не только со стороны Венгрии, Франции, Италии, но и Испании. Идею о выделении Киеву €40 млрд ранее поддержали Литва и Финляндия.

Один из собеседников Bloomberg считает, что новый план поддержки Киева является способом «надавить» на страны, которые до сих пор вносили меньший вклад в обеспечение нужд Украины. Очередное обсуждение деталей военной помощи состоится на саммите ЕС в Брюсселе 18 марта. Однако, по мнению источников агентства, окончательное решение «вряд ли будет принято» на этой неделе.

Москва осуждает предоставление Западом Киеву военной помощи. МИД России говорил, что поставки вооружения «только затягивают конфликт и ведут к росту жертв среди мирного населения».