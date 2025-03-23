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Военная операция на Украине ,  
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Уолтц раскрыл темы для обсуждения с Россией в будущем

Уолтц: на будущих переговорах с Россией обсудим территории и контроль перемирия
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
После соглашения о временном перемирии, как ожидают США, в переговорах по Украине с Россией обсудят вопросы полного прекращения огня, размещения миротворцев и контроля над территориями, заявил Уолтц
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

США ожидают, что в будущем на переговорах о конфликте на Украине с Россией будут затронуты вопросы прекращения огня, размещения миротворцев и принадлежности территорий, заявил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью CBS News.

Он отметил, что 24 марта в Эр-Рияде представители Москвы и Вашингтона проведут консультации о безопасности судоходства в Черном море (возобновление так называемой черноморской инициативы, или зерновой сделки). После обсуждения вопросов прекращения огня и миротворческой миссии стороны перейдут к обсуждению «более широкого и постоянного мира», сообщил Уолтц.

«Это будет какое-то обсуждение [обмена] территории на постоянный и долгосрочный мир. <...> Украинская сторона говорит об этом как о гарантиях безопасности», — сказал советник президента США (цитата по ТАСС).

В эфире Fox News до этого Уолтц заявил, что стороны конфликта в качестве первого шага к миру должны прекратить удары по энергетическим объектам и обменяться пленными. Затем должно быть достигнуто прекращение огня в Черном море. «А после очень сложный [момент], то, что называется линией контроля», — добавил он.

«Суспiльне» со ссылкой на источник в офисе украинского президента сообщает, что Украина уже приняла позицию безусловного прекращения огня. Переговоры украинской и американской делегаций в Эр-Рияде, которые предваряют встречу представителей Москвы и Вашингтона, уже начались. Как писала The New York Times, после переговоров команд России и США представители Украины могут провести дополнительные консультации с американской делегацией «в зависимости от прогресса».

В Эр-Рияде началась встреча украинской и американской делегаций
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По итогам переговоров представителей Киева и Вашингтона в Джидде 11 марта Украина согласилась на полное прекращение огня на 30 дней при условии, что на этот шаг пойдет и Россия. Президент Владимир Путин заявил, что в целом Россия «за», но «есть нюансы».

После разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта он согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам и отдал соответствующий приказ военным. На следующий день украинский президент Владимир Зеленский после беседы с Трампом заявил, что поддержал отказ от ударов по энергетике.

При этом в ночь на 19 марта из-за падения обломков беспилотника загорелся резервуар на нефтебазе в Краснодарском крае, а 21 марта произошел взрыв на ГИС «Суджа», в котором Москва обвинила Киев. В МИДе подчеркнули, что Россия оставляет за собой право ответа на подобные атаки, в том числе симметричного.

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Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Майк Уолтц переговоры Украина Россия США прекращение огня миротворцы обмен пленными
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
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