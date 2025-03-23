Уолтц раскрыл темы для обсуждения с Россией в будущем

После соглашения о временном перемирии, как ожидают США, в переговорах по Украине с Россией обсудят вопросы полного прекращения огня, размещения миротворцев и контроля над территориями, заявил Уолтц

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США ожидают, что в будущем на переговорах о конфликте на Украине с Россией будут затронуты вопросы прекращения огня, размещения миротворцев и принадлежности территорий, заявил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью CBS News.

Он отметил, что 24 марта в Эр-Рияде представители Москвы и Вашингтона проведут консультации о безопасности судоходства в Черном море (возобновление так называемой черноморской инициативы, или зерновой сделки). После обсуждения вопросов прекращения огня и миротворческой миссии стороны перейдут к обсуждению «более широкого и постоянного мира», сообщил Уолтц.

«Это будет какое-то обсуждение [обмена] территории на постоянный и долгосрочный мир. <...> Украинская сторона говорит об этом как о гарантиях безопасности», — сказал советник президента США (цитата по ТАСС).

В эфире Fox News до этого Уолтц заявил, что стороны конфликта в качестве первого шага к миру должны прекратить удары по энергетическим объектам и обменяться пленными. Затем должно быть достигнуто прекращение огня в Черном море. «А после очень сложный [момент], то, что называется линией контроля», — добавил он.

«Суспiльне» со ссылкой на источник в офисе украинского президента сообщает, что Украина уже приняла позицию безусловного прекращения огня. Переговоры украинской и американской делегаций в Эр-Рияде, которые предваряют встречу представителей Москвы и Вашингтона, уже начались. Как писала The New York Times, после переговоров команд России и США представители Украины могут провести дополнительные консультации с американской делегацией «в зависимости от прогресса».

По итогам переговоров представителей Киева и Вашингтона в Джидде 11 марта Украина согласилась на полное прекращение огня на 30 дней при условии, что на этот шаг пойдет и Россия. Президент Владимир Путин заявил, что в целом Россия «за», но «есть нюансы».

После разговора с президентом США Дональдом Трампом 18 марта он согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам и отдал соответствующий приказ военным. На следующий день украинский президент Владимир Зеленский после беседы с Трампом заявил, что поддержал отказ от ударов по энергетике.

При этом в ночь на 19 марта из-за падения обломков беспилотника загорелся резервуар на нефтебазе в Краснодарском крае, а 21 марта произошел взрыв на ГИС «Суджа», в котором Москва обвинила Киев. В МИДе подчеркнули, что Россия оставляет за собой право ответа на подобные атаки, в том числе симметричного.