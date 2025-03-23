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Палестино-израильский конфликт ,  
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Хуситы заявили об ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой баллистической ракетой по Бен-Гуриону. ЦАХАЛ сообщила, что перехватила снаряд прежде, чем он попал на территорию Израиля. Также группировка объявила об атаке авианосца США
Аэропорт&nbsp;Бен-Гурион
Аэропорт Бен-Гурион (Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images)

Йеменские хуситы нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина 2» по израильскому международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, заявил представитель движения Яхья Сариа в телеграм-канале.

Он утверждает, что цель атаки была достигнута и работа аэропорта была приостановлена более чем на полчаса.

Также, по словам Сариа, хуситы атаковали ракетами и дронами американский авианосец USS Harry S. Truman и другие военные корабли. Удары продолжались несколько часов.

Утром 23 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракеты из Йемена и звучащих в связи с этим сиренах в нескольких районах страны. Channel 12 передавал, что тревога звучала в том числе в Тель-Авиве и Иерусалиме. Позже израильские военные заявили, что перехватили ракету прежде, чем она попала на территорию Израиля.

Хуситы заявляли об ударе ракетой по аэропорту Бен-Гурион 20 марта. Тогда ЦАХАЛ также сообщила о перехвате снаряда за пределами Израиля.

ХАМАС выпустил три ракеты по Тель-Авиву
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Фото:Aviv Dibon / Getty Images

Хуситы поддерживают палестинское исламистское движение ХАМАС в его войне с Израилем. Осенью 2023 года они объявили, что наносят удары по судам в Красном море, которые, как считает группировка, связаны с Израилем. Однако под атаки попадали коммерческие суда третьих стран. В связи с этим в декабре того же года коалиция во главе с США начала операцию в регионе.

На время перемирия между ХАМАС и Израилем (19 января — 2 марта) хуситы приостанавливали атаки, но вскоре после истечения срока прекращения огня объявили об их возобновлении. 15 марта президент США Дональд Трамп заявил о начале военных действий против представителей движения.

В тот же день военные США нанесли удары по столице Йемена — Сане — и еще как минимум трем провинциям. По данным йеменского Минздрава, погибли не менее 31 человека. Хуситы атаковали авианосец Harry S. Truman 18 ракетами и беспилотниками. Трамп предупредил, что США будут считать каждую атаку со стороны движения ударом со стороны Ирана, что повлечет «ужасные последствия».

Кто такие хуситы: их история и роль в конфликте в Йемене
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Фото:Khaled Abdullah / Reuters

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Полина Мартынова Полина Мартынова
хуситы Йемен Израиль аэропорт Бен-Гурион Тель-Авив ЦАХАЛ
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