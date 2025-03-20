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Война Израиля с ХАМАС ,  
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ХАМАС выпустил три ракеты по Тель-Авиву

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Aviv Dibon / Getty Images
Фото: Aviv Dibon / Getty Images

В центральных районах Израиля сработали сирены после обстрела со стороны сектора Газа, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Сигналы тревоги прозвучали в агломерации Гуш-Дан, в которую входит Тель-Авив, и районе Ха-Шфела. Удары нанесли с южной части Газы, отметили в ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля успешно перехватила один снаряд, а еще два снаряда упали на открытой местности», — говорится в сообщении.

Ранее военное крыло движения ХАМАС «Аль-Кассам» сообщило об обстреле Тель-Авива с помощью ракет М90. Атаку произвели в ответ на «массовые убийства мирных жителей», уточнили в ХАМАС.

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В начале 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США подписали соглашение о прекращении огня. В ночь на 18 марта ЦАХАЛ сообщила об атаках «на террористические объекты» ХАМАС и «Исламского джихада».

20 марта Армия обороны Израиля начала наземные операции в центре и на юге сектора Газа. Основными задачами израильская армия назвала «расширение зоны безопасности» и «создание частичного буфера» на севере и юге эксклава.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна будет действовать против палестинского движения ХАМАС «с нарастающей мощью». Израиль будет вести переговоры с движением только «под огнем», уточнил Нетаньяху.

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Теги
ХАМАС Израиль палестино-израильский конфликт
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