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Военная операция на Украине ,  
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Уиткофф заявил о критическом положении ВСУ в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинские войска окружены в Курской области, и «это факт», заявил Уиткофф. По его словам, они находятся «в ловушке», а ситуация очень серьезная. Путин говорил, что разгром украинской группировки в Курской области завершается

Украинские силы, участвующие в боевых действиях в Курской области, находятся в критическом положении из-за окружения. Об этом заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф журналисту Такеру Карлсону.

«Есть Курск, где украинские войска окружены, это факт. Люди в ловушке <...> Это серьезная ситуация на поле боя», — отметил Уиткофф.

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Фото:John Moore / Getty Images

Спецпосланник отметил, что эту ситуацию нужно разрешить.

Украинские силы вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. С тех пор российское Минобороны регулярно отчитывается об освобождении территорий в регионе, только за последние месяцы были освобождены десятки населенных пунктов.

К концу февраля Россия перекрыла пути снабжения украинских военных в Курской области, переброска войск стала практически невозможной, писала The Wall Street Journal (WSJ). Транспортные средства, пытавшиеся доставить боеприпасы и продовольствие, перехватывались. «Мы не могли больше держаться», — рассказал старший сержант минометного подразделения с позывным «Месник», чьему подразделению пришлось отступать. По его словам, им пришлось бросить и уничтожить поставленный США миномет M120, поскольку он оказался слишком тяжелым.

Президент России Владимир Путин в середине марта заявил, что российские военные «провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области». Президент США Дональд Трамп попросил российского коллегу пощадить окруженных украинских солдат в Курской области. Тот ответил, что если Киев отдаст своим военным приказ сложить оружие и они сдадутся в плен, то им «будет гарантирована жизнь и достойное обращение».

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что ситуация на курском направлении является «очень сложной» для ВСУ. По его словам, операция украинских сил в регионе «свою задачу выполнила».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Стив Уиткофф Украина Военная операция на Украине Курская область ВСУ
Стив Уиткофф фото

Стив Уиткофф

политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
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