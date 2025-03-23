Украинские войска окружены в Курской области, и «это факт», заявил Уиткофф. По его словам, они находятся «в ловушке», а ситуация очень серьезная. Путин говорил, что разгром украинской группировки в Курской области завершается

Украинские силы, участвующие в боевых действиях в Курской области, находятся в критическом положении из-за окружения. Об этом заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф журналисту Такеру Карлсону.

«Есть Курск, где украинские войска окружены, это факт. Люди в ловушке <...> Это серьезная ситуация на поле боя», — отметил Уиткофф.

Спецпосланник отметил, что эту ситуацию нужно разрешить.

Украинские силы вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. С тех пор российское Минобороны регулярно отчитывается об освобождении территорий в регионе, только за последние месяцы были освобождены десятки населенных пунктов.

К концу февраля Россия перекрыла пути снабжения украинских военных в Курской области, переброска войск стала практически невозможной, писала The Wall Street Journal (WSJ). Транспортные средства, пытавшиеся доставить боеприпасы и продовольствие, перехватывались. «Мы не могли больше держаться», — рассказал старший сержант минометного подразделения с позывным «Месник», чьему подразделению пришлось отступать. По его словам, им пришлось бросить и уничтожить поставленный США миномет M120, поскольку он оказался слишком тяжелым.

Президент России Владимир Путин в середине марта заявил, что российские военные «провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника в Курской области». Президент США Дональд Трамп попросил российского коллегу пощадить окруженных украинских солдат в Курской области. Тот ответил, что если Киев отдаст своим военным приказ сложить оружие и они сдадутся в плен, то им «будет гарантирована жизнь и достойное обращение».

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что ситуация на курском направлении является «очень сложной» для ВСУ. По его словам, операция украинских сил в регионе «свою задачу выполнила».