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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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«Ъ» и «РИА» сообщили, как подозреваемые в теракте покинули «Крокус Сити»

«Ъ»: предполагаемые террористы покинули «Крокус Сити» на белом Renault
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Напавшие на «Крокус Сити», предположительно, скрылись на белом Renault Symbol в старом кузове с тонированным задним стеклом, сообщили «РИА Новости» и «Ъ». Они опубликовали фото этого авто, на снимках видны участники нападения
Фото: кадр с камеры видеонаблюдения
Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Участники нападения на «Крокус Сити Холл», предположительно, скрылись на белом Renault Symbol, сообщают «РИА Новости» и «Коммерсантъ».

Они публикуют фотографию белого автомобиля. На опубликованном «Коммерсантом» снимке на переднем сидении видны два человека, один из них — в кепке и одежде, похожей на камуфляж. Предположительно, у машины в старом кузове — тонированное заднее стекло, добавляет «РИА Новости».

Пожар в «Крокус Сити» локализовали на 13 тыс. кв. м
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» перед концертом началась стрельба, затем произошел пожар. Источник РБК сообщал о как минимум пяти нападавших в камуфляже, у двух из них были рюкзаки, в которых, предположительно, находились взрывные устройства.

По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил о 115 пострадавших. Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших: в первой версии было 37 имен, вторую расширили до 145 в нем есть и направленные в московские больницы). При этом в обновленной версии списка есть повторы.

Пожар удалось локализовать к 0:56 мск, его площадь до этого составляла 12,9 тыс. кв. м.

Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии незадолго до этого покинул здание из-за сильного задымления, сообщал бывший советник главы ведомства, глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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По его словам, СОБР «полностью «отработал» подземный паркинг, 1-й этаж и часть 2-го этажа», спецназ помогал выводить раненых и выносить тела погибших. Хинштейн также рассказал, что на парковках «Крокус Сити» не обнаружили взрывчатых веществ или устройств.

Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

«Трагедия для меня и семьи». Эмин Агаларов – о теракте в «Крокусе»

Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев

Кадры с тушением пожара в «Крокусе»

Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием

Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
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Полина Мартынова Полина Мартынова
Крокус Сити Холл Renault РИА Новости «Коммерсантъ»
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